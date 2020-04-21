В каких условиях лечатся в Прикамье пациенты с коронавирусом

В каких лечебных учреждениях сейчас лежат пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция? В каких условиях? Какие меры поддержки предусмотрены для медицинских работников? Подготовлены ли достаточные резервы на случай увеличения числа инфицированных?

Согласитесь, такие вопросы возникают у многих из нас в условиях противодействия коронавирусу.

- Медицинские учреждения готовы принять в инфекционные отделения до 1800 пациентов, - сообщают в министерстве здравоохранения Пермского края. - Они обеспечены медицинским оборудованием, препаратами и медперсоналом. При необходимости могут быть перепрофилированы стационары для дополнительных мест.

Пациентов с коронавирусом готовы принять 16 лечебных учреждений

Больницы для размещения заболевших коронавирусом и жителей с подозрением на него начали готовить в Прикамье еще в марте.

Прежде всего, подготовили шесть лечебных учреждений в Перми общей вместимостью до 700 пациентов, которые сейчас принимают основной поток заболевших.

- Это Пермская краевая клиническая больница, Клинический кардиологический диспансер, Пермская краевая клиническая инфекционная больница, Клиническая медико-санитарная часть № 1, Городская больница № 6 и Городская клиническая больница № 7. - объяснил заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров.

- Все они обеспечены необходимым оборудованием и средствами персональной защиты для медицинских работников. В терапевтическом корпусе Пермской краевой клинической больницы и хирургическом корпусе кардиодиспансера развернуто более 300 коек, самые тяжелые случаи заболевания будут наблюдаться именно здесь.

Во время инспекционной поездки по лечебным учреждениям глава Прикамья Дмитрий Махонин поставил задачу обеспечить больницы необходимым количеством аппаратов ИВЛ, а их персонал средствами индивидуальной защиты. Он также поручил предусмотреть варианты резервного электроснабжения этих медучреждений.

Оборудовали для приема пациентов с коронавирусом и в территориях Прикамья.

- Лечебные учреждения для приема пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция и подозрением на коронавирус помимо Перми подготовлены и в других городах Прикамья, таких, как Очер, Оса, Чайковский, Октябрьский, Березники, Кудымкар, - сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - Дополнительно предусмотрен специализированный роддом. Он расположится в Краснокамске и будет принимать беременных женщин с коронавирусом. Всего в регионе оборудованы более 1800 специализированных мест для инфицированных больных COVID-19.

«Имеется все необходимое»

Как именно готовились лечебные учреждения на случай приема пациентов с коронавирусом?

В Городской клинической больнице имени Гринберга, например, были перепрофилированы сразу два отделения: пульмонологическое и гинекологическое. В них сейчас разместили палаты интенсивной терапии, 7 реанимационных коек, ещё к 49 койкам были подключены кислородные концентраторы. Здесь организовали «чистые» и «грязные» зоны, подобные тем, что имеются в больницах с инфекционным профилем. Это сделано для того, чтобы исключить возможность инфицирования персонала этого учреждения и передачи инфекции среди пациентов. Все врачи обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. С этой же целью используется изолированная система вентиляции помещений. В больнице имеется достаточный запас аппаратов ИВЛ.

В городской клинической больнице № 7 четырёхэтажное здание бывшего родильного дома было полностью перепрофилировано для приёма пациентов с коронавирусом. У каждого этажа теперь своё предназначение: на первом расположено приёмное отделение, на четвёртом – реанимационные палаты. Всего в этом лечебном учреждении оборудовано 132 койки, имеются аппараты ИВЛ. Сотрудники больницы прошли переподготовку по оказанию медицинской помощи инфицированным и правилам личной безопасности. Помогать лечить пациентов с коронавирусной инфекцией при необходимости будут анестезиологи-реаниматологи и терапевты из других отделений.

Во время посещения этих больниц глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, вопрос снабжения лечебных учреждений для правительства Пермского края является приоритетным.

- По соглашению с федеральным правительством планируется поставка в регион 130 аппаратов искусственно вентиляции легких (5 уже поставлено), за счет федеральных средства будет приобретено еще 20 таких аппаратов, готовность поставить ИВЛ изъявили крупные предприятия Прикамья, - подчеркнул Дмитрий Махонин.

Для медиков предусмотрели меры поддержки. Фото: правительство Пермского края

Число резервных мест увеличат на 230 коек

В лаборатории Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю получили тест-системы для подтверждения предварительных тестов, которые делают в четырех пермских лечебных учреждениях. Теперь не нужно будет ждать результатов из Москвы, и количество подтвержденных диагнозов в ближайшее время может вырасти.

В связи с этим на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Прикамье было принято решение увеличить число резервных мест для заболевших вирусом на 230 койко-мест - до двух тысяч.

Дополнительные места открыты, прежде всего, в Пермском краевом госпитале ветеранов войн.

- Пациенты Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн старше 60 и 70 лет находится сейчас дома под наблюдением врачей, поэтому мы можем зарезервировать места в госпитале для тех, кто может заболеть, – отметила министр здравоохранения Оксана Мелехова. - Кроме того, в Перми есть три федеральных учреждения, которые также при необходимости могут принять заболевших - в клинике медуниверситета, Федеральном сердечно-сосудистом центре и Пермском клиническом центре Федерального медико-биологического агентства России.

Медики получат доплаты и психологическую поддержку

Все мы понимаем, что медицинские работники работают сейчас в непростых условиях.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение - в целях социальной защиты медицинским работникам за счет средств резервного фонда Правительства Пермского края предусмотрены дополнительные выплаты.

Врачи, медсестры, санитарки, водители и фельдшеры скорой помощи, работающие с пациентами с подтвержденным диагнозом коронавирус или с подозрением на коронавирусную инфекцию, будут получать дополнительные стимулирующие выплаты – от 20 до 200 . процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Пермскому краю. Сейчас размер такого дохода в Прикамье составляет около 31 811 рублей. Таким образом, доплата врачам составит более 62 тысяч рублей.

Также медицинские работники, в случае заражения коронавирусной инфекцией при оказании медпомощи больным с коронавирусной инфекцией, получат выплату в размере 50 должностных окладов.

Сейчас в Прикамье проводится набор врачей и медсестер, которые будут работать в специализированных отделениях, при необходимости их будут переобучать на специальных курсах.

Кроме того, глава Прикамья Дмитрий Махонин на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом поставил задачу организовать онлайн-консультации психологов для медперсонала и пациентов больниц, где проходит лечение коронавирусной инфекции, а также в отделениях, находящихся на карантине.

- Надо организовать консультации психологов, чтобы снизить моральную напряженность как пациентов, так и медперсонала – им приходится тяжело, - отметил Дмитрий Махонин. – Также надо подумать о приобретении настольных игр, организации каких-то доступных развлечений, чтобы люди могли занять себя в период нахождения в больнице. Отделения, закрытые на карантин, должны обеспечиваться всем необходимым, в первую очередь, горячим питанием, средствами индивидуальной защиты, бытовыми предметами.