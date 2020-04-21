2020-04-21T14:04:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Медведь из Пермского зоопарка «написал» письмо о том, как звери живут в режиме самоизоляции

Чтобы не скучать животным и людям, зоопарк предлагает нарисовать портреты их обитателей [видео] [аудио]
Анна Маркова
Поделиться:
Белый медведь Серику скучает по посетителям зоопарка.Белый медведь Серику скучает по посетителям зоопарка.
Изменить размер текста:

Три недели с момента объявления всеобщей изоляции к обитателям Пермского зоопарка не приходят посетители. Заскучали звери, они не понимают, почему стало так тихо, не слышен смех детей. Чтобы мы не забывали про диких обитателей зоопарка, белый медведь Серику «написал» нам письмо и рассказал, как они живут, а еще он предложил всем желающим нарисовать портреты животных зоопарка.

- Здравствуйте, дорогие гости зоопарка! А знаете ли вы, что слово «здравствуйте» означает пожелать здоровья. Вот я - белый медведь Серику - всем вам желаю быть здоровыми!

А теперь я хочу вам рассказать, как мы с Милкой живем в зоопарке без вас.

В первый день, когда посетители – взрослые и дети - вдруг не появились в зоопарке, мы с Милкой очень удивились! Екатерина - это наша хозяйка, которая за нами ухаживает, вкусно кормит, играет, проводит уроки, да, вы не ослышались, именно проводит уроки, нас успокоила. Она ласковым голосом сказала, что все хорошо, и мы некоторое время поживем без посетителей. Было, вроде, все, как всегда. Екатерина выдала нам с Милкой витамины, потом принесла завтрак.

После уборки нам выдали игрушки, мы позанимались и пошли спать. Мы всегда немного отдыхаем перед обедом. В зоопарке было тихо, мы сладко выспались.

Нас сначала очень позабавило, что вокруг никого нет, кроме работников зоопарка, и можно играть, валяться, бегать в догонялки и прочие шалости себе позволить…

Через неделю стало как-то грустно. Некому похвастать игрушками, которые нам подарили в рамках Программы опеки белых медведей в зоопарках России, показать свои большие зубы, да и просто показать себя, какие мы красивые и ладные. Мы стали чаще смотреть в зоопарк со своей полки. Когда на нее заберешься и посмотришь, то видно далеко. Я спросил у северных оленей, что они знают о тишине? Олени ответили, что и сами ничего не понимают. Они всегда мало интересуются жизнью в зоопарке, живут себе своей семьей, иногда с нами только общаются.

Вроде бы все, как всегда, но теперь я точно знаю, что нам с Милой не хватает вас, дорогие мои посетители Пермского зоопарка. Нам не хватает вашего смеха, восторженных взглядов и ваших голосов.

Ребята, давайте сделаем приятное всем животным зоопарка! Рисуйте портреты животных, лепите из пластилина, соленого теста фигурки животных зоопарка и направляйте фотографии своих рисунков и поделок с подписью: «белому медведю Серику» по электронной почте: (inna-vet1963@mail.ru).

P.S.: Не волнуйтесь, все ваши фотографии рисунков и поделок дойдут до адресата. Мы будем рассматривать ваши рисунки и поделки, и вам покажем на нашем сайте. Будем ждать вас в гости, когда это станет возможным. Мы ждем ваших рисунков и поделок! Ваш Серику!»

Самоизоляция в Пермском зоопарке.Комсомольская правда

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый пермский зоопарк остался на картинках: «стройка века» остановлена

На объекте нашли массу нарушений, возбуждены уголовные дела (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Куда в Прикамье сдать клеща на исследование
В Перми внедрили бесконтактное подключение телеком-услуг
Энергетики «Т Плюс» повысят уровень готовности пермской медицины к борьбе с коронавирусом
На «Азоте» сохраняется стабильность поставок продукции
В Перми заработала «сельская ипотека»
В Пермском крае 22 новых случая заражения коронавирусом: среди них две девочки и мальчик
Момент падения дома в овраг в Прикамье попал на камеру местных жителей [видео]
В Пермском крае увеличилось количество заболевших коронавирусом, теперь их 237
После публикации в «Комсомолке» шестилетнему Ване из Прикамья за два дня закрыли сбор
Дмитрий Самойлов рассказал, сколько людей ходит на работу в Перми во время самоизоляции
В Прикамье четыре пациента с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ
Пермским семьям с детьми до трех лет уже перечисляют 5000 рублей
В Перми в период самоизоляции семьям с дошкольниками выдали сухпайки
Лобовое столкновение: в Перми иномарка врезалась в пассажирский автобус
В ГИБДД Прикамья сообщили о результатах воскресного рейда «Опасный водитель» в условиях коронавируса
Две частные пермские клиники начали проводить тесты на коронавирус всем желающим
«Нет средств к существованию». Жители Пермского края обратились к уполномоченному по правам человека
«Парад и шествие "Бессмертного полка" состоятся позже». В Перми скорректируют празднование Дня Победы
В Россию вернулись шестеро застрявших во Вьетнаме пермяков
«Мы ездили в больницу». В Прикамье за нарушение режима самоизоляции оштрафовали водителя и двух пассажиров
«Самоизолировался в келье». В знаменитом Саввино-Сторожевском монастыре у монаха обнаружили коронавирус
Прокуратура Прикамья объявила предостережение генеральному директору «Корпорации развития Пермского края»
Назван средний возраст заболевших коронавирусом россиян
В каких регионах молодые учителя получают самые высокие зарплаты
Энергетики просят не накапливать долги
Жители Прикамья пока не смогут поставить прививку от клещевого энцефалита
ВТБ первым из банков начал выдачу кредитов компаниям среднего бизнеса для выплаты зарплаты сотрудникам
Глава Пермского края: "Знаковые для всех россиян события - парад Победы и «Бессмертный полк» обязательно состоятся, но в другие сроки"
В Прикамье сплавщиков предостерегают от походов по рекам в майские праздники из-за распространения коронавируса