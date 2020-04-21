Медведь из Пермского зоопарка «написал» письмо о том, как звери живут в режиме самоизоляции

Три недели с момента объявления всеобщей изоляции к обитателям Пермского зоопарка не приходят посетители. Заскучали звери, они не понимают, почему стало так тихо, не слышен смех детей. Чтобы мы не забывали про диких обитателей зоопарка, белый медведь Серику «написал» нам письмо и рассказал, как они живут, а еще он предложил всем желающим нарисовать портреты животных зоопарка.

- Здравствуйте, дорогие гости зоопарка! А знаете ли вы, что слово «здравствуйте» означает пожелать здоровья. Вот я - белый медведь Серику - всем вам желаю быть здоровыми!

А теперь я хочу вам рассказать, как мы с Милкой живем в зоопарке без вас.

В первый день, когда посетители – взрослые и дети - вдруг не появились в зоопарке, мы с Милкой очень удивились! Екатерина - это наша хозяйка, которая за нами ухаживает, вкусно кормит, играет, проводит уроки, да, вы не ослышались, именно проводит уроки, нас успокоила. Она ласковым голосом сказала, что все хорошо, и мы некоторое время поживем без посетителей. Было, вроде, все, как всегда. Екатерина выдала нам с Милкой витамины, потом принесла завтрак.

После уборки нам выдали игрушки, мы позанимались и пошли спать. Мы всегда немного отдыхаем перед обедом. В зоопарке было тихо, мы сладко выспались.

Нас сначала очень позабавило, что вокруг никого нет, кроме работников зоопарка, и можно играть, валяться, бегать в догонялки и прочие шалости себе позволить…

Через неделю стало как-то грустно. Некому похвастать игрушками, которые нам подарили в рамках Программы опеки белых медведей в зоопарках России, показать свои большие зубы, да и просто показать себя, какие мы красивые и ладные. Мы стали чаще смотреть в зоопарк со своей полки. Когда на нее заберешься и посмотришь, то видно далеко. Я спросил у северных оленей, что они знают о тишине? Олени ответили, что и сами ничего не понимают. Они всегда мало интересуются жизнью в зоопарке, живут себе своей семьей, иногда с нами только общаются.

Вроде бы все, как всегда, но теперь я точно знаю, что нам с Милой не хватает вас, дорогие мои посетители Пермского зоопарка. Нам не хватает вашего смеха, восторженных взглядов и ваших голосов.

Ребята, давайте сделаем приятное всем животным зоопарка! Рисуйте портреты животных, лепите из пластилина, соленого теста фигурки животных зоопарка и направляйте фотографии своих рисунков и поделок с подписью: «белому медведю Серику» по электронной почте: (inna-vet1963@mail.ru).

P.S.: Не волнуйтесь, все ваши фотографии рисунков и поделок дойдут до адресата. Мы будем рассматривать ваши рисунки и поделки, и вам покажем на нашем сайте. Будем ждать вас в гости, когда это станет возможным. Мы ждем ваших рисунков и поделок! Ваш Серику!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/774522" frameborder="0"></iframe> Самоизоляция в Пермском зоопарке.Комсомольская правда

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