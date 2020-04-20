Коронавирус в Перми, последние новости на 21 апреля 2020 года: число зараженных увеличилось на 17 и составило 215 человек
Последние новости о числе зараженных коронавирусом в Перми на 21 апреля 2020 года: накануне Роспотребнадзор официально подтвердил диагноз коронавирус еще у 17 жителей Пермского края. Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, из них 12 мужчин, четыре женщины и один ребенок. Два человека прибыли из Москвы, один из Таджикистана, остальные заразились в Перми в результате контактов с больными коронавирусом. 11 взрослых - младше 45 лет, пятеро - в возрасте от 45 до 65.
Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 215 человек. Сейчас 182 – на лечении, выздоровели 30 человек, трое умерли. Еще 1650 человек изолированы по домам, они находятся под медицинским наблюдением, у 47 из них имеется подозрение на COVID-19.
По городам число зараженных коронавирусом в Пермском крае на 21 апреля 2020 распределилось так:
Пермь - 127
Чайковский - 10
Березники - 5
Пермский район - 5
Верещагино - 4
Лысьва - 4
Соликамск - 4
Краснокамск - 3
Нытва - 3
Очер - 3
Кунгур - 3
Кудымкар. -2
Юсьвенский МО - 2
Губаха - 2
Добрянка - 2
Чусовой - 2
Суксун - 2
Частинский МО - 2
Куединский район - 2
Чердынь - 1
Гайнский МО - 1
Александровский МО - 1
Кизел - 1
Горнозаводск - 1
Большесосновский район - 1
ЗАТО Звездный - 1
Оса - 1
Бардымский МО - 1
Иунский МО - 1
Чернушка - 1
Число заболевших COVID-19 в Пермском крае увеличилось
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ИСТОЧНИК KP.RU