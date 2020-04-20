2020-04-20T19:46:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 21 апреля 2020 года: число зараженных увеличилось на 17 и составило 215 человек

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Перми на 21 апреля 2020 года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Последние новости о числе зараженных коронавирусом в Перми на 21 апреля 2020 года: накануне Роспотребнадзор официально подтвердил диагноз коронавирус еще у 17 жителей Пермского края. Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, из них 12 мужчин, четыре женщины и один ребенок. Два человека прибыли из Москвы, один из Таджикистана, остальные заразились в Перми в результате контактов с больными коронавирусом. 11 взрослых - младше 45 лет, пятеро - в возрасте от 45 до 65.

Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 215 человек. Сейчас 182 – на лечении, выздоровели 30 человек, трое умерли. Еще 1650 человек изолированы по домам, они находятся под медицинским наблюдением, у 47 из них имеется подозрение на COVID-19.

По городам число зараженных коронавирусом в Пермском крае на 21 апреля 2020 распределилось так:

Пермь - 127

Чайковский - 10

Березники - 5

Пермский район - 5

Верещагино - 4

Лысьва - 4

Соликамск - 4

Краснокамск - 3

Нытва - 3

Очер - 3

Кунгур - 3

Кудымкар. -2

Юсьвенский МО - 2

Губаха - 2

Добрянка - 2

Чусовой - 2

Суксун - 2

Частинский МО - 2

Куединский район - 2

Чердынь - 1

Гайнский МО - 1

Александровский МО - 1

Кизел - 1

Горнозаводск - 1

Большесосновский район - 1

ЗАТО Звездный - 1

Оса - 1

Бардымский МО - 1

Иунский МО - 1

Чернушка - 1

Число заболевших COVID-19 в Пермском крае увеличилось

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ИСТОЧНИК KP.RU

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