Не время копить долги

Уже несколько недель пермяки соблюдают меры самоизоляции и находятся дома для предотвращения распространения опасной инфекции. Все это время их от весенней прохлады спасают теплые батареи, а правила личной гигиены позволяет соблюдать горячая вода, стабильно идущая из-под крана.

Все это благодаря тому, что работники одной из важнейших систем жизнеобеспечения - теплоэнергетики - не прекращают свою трудовую вахту. Они ежедневно выходят на работу, чтобы обеспечивать производство тепла и горячей воды, проводят регулярное обслуживание и ремонт тепломагистралей, по которым тепло и горячая вода доставляются до наших домов. За этим стоит труд тысяч специалистов, которые рискуют своим здоровьем, чтобы всем нам было комфортно.

К сожалению, не все жители нашего региона оценивают такую самоотверженность. В начале апреля собираемость платежей за тепловую энергию снизилась более, чем на треть. Чаще всего не платят жители, жилищные организации – УК и ТСЖ и так называемые «Прочие потребители». Энергетики связывают падение собираемости, в первую очередь, с принятием постановления Правительства России от 2 апреля 2020 года, которое установило мораторий на взыскание пеней с населения и организаций, обслуживающих жилой фонд.

Пени будут «таять» до 30 июня

Многие потребители поняли суть этого постановления неправильно. Они решили, что теперь можно не платить и за это ничего не будет: ни пеней, ни других последствий. Однако, это совсем не так.

Действительно, до 1 января 2021 года пени за просрочки платежей в квитанциях не будет. Однако, если все это время не платить, то в январе следующего года в платежке окажется неприятный сюрприз - на всю сумму долга будут начислены те самые пени. А значит, к должникам рано или поздно придут судебные приставы. Кроме того, никто не списывает со счетов старые долги, накопленные до 1 апреля этого года. Их будут взыскивать и уже в этом году в судебном порядке - у должников будут проводиться аресты имущества, средств на банковских счетах. В общем, быть должником крайне невыгодно даже в условиях самоизоляции.

Теплоэнергетики напоминают, что им необходимо покупать топливо для производства тепла, материалы для ремонта труб, необходимо платить зарплату тем, кто сейчас выходит на работу, чтобы в наших квартирах были тепло и горячая вода.

- Вместе с тем, мы отдаем себе отчет в том, что материальное положение многих людей осложнилось, - говорят в теплоснабжающей организации. - Поэтому для тех, кто по тем или иным причинам имеет задолженность, продлена акция «Весна – тают пени». До 30 июня штрафы по старым долгам, накопленным до апреля, будут списаны, достаточно оплатить услуги отопления и горячего водоснабжения по текущим квитанциям.

Заплатить можно онлайн

У многих возникает вопрос - как платить за коммуналку, если выходить из дома лишний раз не рекомендуется? По дороге в магазин или аптеку можно увидеть работающие отделения банков, почты или РКЦ, где можно провести платеж. Но энергетики рекомендуют платить удаленно. Сегодня есть множество способов сделать это, не выходя на улицу.

В первую очередь, это оплата через мобильный банк на вашем смартфоне - достаточно отыскать там раздел «Оплата ЖКХ» и выбрать соответствующую услугу. Кроме того, оплатить можно на сайтах расчетно-кассовых центров: «КРЦ-Прикамье», «Пермэнергосбыт» и «Инкомус». Для этого даже не требуется заводить там личный кабинет. Все доступные способы оплаты тепла и ГВС можно найти на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Энергетики рекомендуют также не забывать о помощи своим пожилым родственникам и знакомым. Позвоните им, узнайте, не требуется ли помощь с онлайн-оплатой. Тогда у людей из группы риска не будет необходимости выходить на улицу и рисковать своими здоровьем и жизнью.

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» подчеркивают: платежи потребителей - это возможность продолжать работу по надежному энергоснабжению, обеспечивать тепло и горячую воду в бесперебойном режиме. Этим сегодня заняты тысячи специалистов и каждый из них может сказать, что он выполняет свой долг перед земляками.