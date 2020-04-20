2020-04-20T16:02:31+03:00
Коронавирус Covid-19

«Расцелую всех прохожих». Что пермяки сделают первым делом, когда закончится режим самоизоляции

Уставшие от самоизоляции жители города поделились с «Комсомолкой» своими намерениями
Виктор Правдин
Поделиться:
Фото: Василий ВахринФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермском крае пошел 19 день самоизоляции. По прогнозам аналитиков, рост заболевших продлится до мая. И только потом наступит плато, когда количество заболевших и выздоравливающих будет одинаковым. Но уставшие от самоизоляции пермяки уже сейчас знают, что сделают первым делом, когда закончится режим самоизоляции. Своими намерениями они поделились с «Комсомолкой».

Артем Г.: «Пойду в парикмахерскую».

Екатерина С.: «Схожу сделаю маникюр и с подругой в караоке».

Ольга С.: «Буду рада, что в маске не нужно будет на работе ходить».

Людмила Ф.: «Выйду на улицу и тихонько наревусь».

Ирина Я.: «Расцелую всех прохожих».

Елена Ш.: «Поеду домой, я так скучаю».

Анна М.: «Обниму маму и сестру».

Андрей К.: «Всех друзей объеду. У двоих день рождения на апрель выпал - не встретились. И у дочки 22 апреля будет день рождения. Я с ними не живу, но в этот день нарушу, приеду. У меня есть разрешение ездить на работу, но не в их район, но я рискну».

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей

00:00
00:00

Пандора Т.: «За бугор рвану! Отдыхать».

Александр В.: «Буду думать, как дальше платить кредиты».

Олька С.: «К родным на шашлык».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Один заболел в Москве, 25 - дома. Что известно о новых случаях заражения коронавирусом в Пермском крае

В Перми на 18 апреля 2020 года 26 новых больных коронавирусом (подробнее)

Коронавирус в Перми, последние новости на 18 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 18 апреля 2020 года (подробнее)

«Я не простил бы себе, если проехал мимо». В центре Перми водитель спас женщину от грабителя

Налетчик устал сидеть на самоизоляции, выпил и напал на прохожую, пытаясь ее ограбить [видео, аудио] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Первое боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Новости 24
Прокуратура Прикамья объявила предостережение генеральному директору «Корпорации развития Пермского края»
Назван средний возраст заболевших коронавирусом россиян
В каких регионах молодые учителя получают самые высокие зарплаты
Энергетики просят не накапливать долги
Жители Прикамья пока не смогут поставить прививку от клещевого энцефалита
ВТБ первым из банков начал выдачу кредитов компаниям среднего бизнеса для выплаты зарплаты сотрудникам
Глава Пермского края: "Знаковые для всех россиян события - парад Победы и «Бессмертный полк» обязательно состоятся, но в другие сроки"
В Прикамье сплавщиков предостерегают от походов по рекам в майские праздники из-за распространения коронавируса
В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 17 пациентов
Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 20 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»
«Комсомолка» проведет онлайн трансляцию лекции «Профилактика незаконного употребления наркотиков у несовершеннолетних»
В Пермском крае 30 пациентов выписали после лечения от коронавируса
В Пермский край придет похолодание и сильны осадки
Прокуратура доказала, что статус ветерана ВОВ положен пяти жителям Пермского края
На кладбище в Пермском крае провалился грунт: памятник ушел под землю
Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза»: «Готов отвечать за каждый кадр или слово, сказанное в картине»
В Перми полицейские раздавали жителям города защитные маски
С пятиэтажного здания в Ленинском районе Перми упал 35-летний мужчина
В Перми закрыли отделение детской краевой клинической больницы: у одного из пациентов подтвердили коронавирус
Как на карантине наживаются нелегальные шиномонтажники
В Пермском крае молодой мужчина убил свою сожительницу
Как психологически поддержать пожилых людей во время самоизоляции
Прихожан на пасхальное богослужение в церкви Перми пускать не будут
Пострадавшими от коронавируса признаны магазины одежды, автосалоны и зоопарки
С понедельника в Перми будет больше автобусов и трамваев
"Людям же надо где-то стричься". В Пермском крае могут открыть парикмахерские
В Перми 26 новых случаев коронавируса
В Перми начали выдавать сухие пайки для дошкольников