«Расцелую всех прохожих». Что пермяки сделают первым делом, когда закончится режим самоизоляции

В Пермском крае пошел 19 день самоизоляции. По прогнозам аналитиков, рост заболевших продлится до мая. И только потом наступит плато, когда количество заболевших и выздоравливающих будет одинаковым. Но уставшие от самоизоляции пермяки уже сейчас знают, что сделают первым делом, когда закончится режим самоизоляции. Своими намерениями они поделились с «Комсомолкой».

Артем Г.: «Пойду в парикмахерскую».

Екатерина С.: «Схожу сделаю маникюр и с подругой в караоке».

Ольга С.: «Буду рада, что в маске не нужно будет на работе ходить».

Людмила Ф.: «Выйду на улицу и тихонько наревусь».

Ирина Я.: «Расцелую всех прохожих».

Елена Ш.: «Поеду домой, я так скучаю».

Анна М.: «Обниму маму и сестру».

Андрей К.: «Всех друзей объеду. У двоих день рождения на апрель выпал - не встретились. И у дочки 22 апреля будет день рождения. Я с ними не живу, но в этот день нарушу, приеду. У меня есть разрешение ездить на работу, но не в их район, но я рискну».

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей 00:00 00:00

Пандора Т.: «За бугор рвану! Отдыхать».

Александр В.: «Буду думать, как дальше платить кредиты».

Олька С.: «К родным на шашлык».

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