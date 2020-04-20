Промоботы начали измерять температуру пассажиров на пермских вокзалах

На вокзале Пермь-2 и пермском автовокзале компания «Промобот» установила терминалы для бесконтактного измерения температуры. Для работы они не требуют участия человека. Устройство само подстраивается под рост человека для измерения и автоматически ведет журнал замеров.

Всего за 5 секунд температура определяется с точностью до 0,2 градусов. Это быстрее, чем прохождение рамок металлоискателя и ленты проверки багажа. Если у человека выявлена высокая температура, он сразу увидит это на экране терминала и получит указаниями о дальнейших действиях. Также уведомление о том, что обнаружен заболевший пассажир, придет в систему безопасности вокзалов.

- Наши терминалы на порядок дешевле дорогостоящих тепловизоров и быстрее, надежнее и безопаснее ручных термометров, - рассказал председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. - При этом, у них выше и точность измерения.

За час через два терминала измерения температуры на Перми-2 смогут пройти более 1000 человек, а на автовокзале, где установлен один терминал, - около 600. Планируется, что на железнодорожной станции появятся еще два терминала - на входе в вокзал и выходе с поездов.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни" 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пациент с коронавирусом может заразить до семи человек». Наступит ли на этой неделе в Пермском крае плато эпидемии

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Пермского края Кирилл Овчинников сообщил, что точное число бессимптомных больных узнать невозможно (подробнее)