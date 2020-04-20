2020-04-20T13:35:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Промоботы начали измерять температуру пассажиров на пермских вокзалах

Для этого им достаточно 5 секунд
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Устройство само подстраивается под рост человека для измерения. Фото: ПромоботУстройство само подстраивается под рост человека для измерения. Фото: Промобот
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На вокзале Пермь-2 и пермском автовокзале компания «Промобот» установила терминалы для бесконтактного измерения температуры. Для работы они не требуют участия человека. Устройство само подстраивается под рост человека для измерения и автоматически ведет журнал замеров.

Всего за 5 секунд температура определяется с точностью до 0,2 градусов. Это быстрее, чем прохождение рамок металлоискателя и ленты проверки багажа. Если у человека выявлена высокая температура, он сразу увидит это на экране терминала и получит указаниями о дальнейших действиях. Также уведомление о том, что обнаружен заболевший пассажир, придет в систему безопасности вокзалов.

- Наши терминалы на порядок дешевле дорогостоящих тепловизоров и быстрее, надежнее и безопаснее ручных термометров, - рассказал председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. - При этом, у них выше и точность измерения.

За час через два терминала измерения температуры на Перми-2 смогут пройти более 1000 человек, а на автовокзале, где установлен один терминал, - около 600. Планируется, что на железнодорожной станции появятся еще два терминала - на входе в вокзал и выходе с поездов.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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