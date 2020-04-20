Погода в Перми в апреле 2020: в Прикамье нагрянет студеный арктический воздух со снегопадами

Апрельская погодка в Прикамье в этом году не дает скучать.

- Эта неделя внесет разнообразие в погоду, - обещает руководитель Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Во вторник и в среду она будет близкой к норме. Даже ночью будет плюсовая температура, правда, местами может подморозить – от 0 до -2 градусов. Днем будет от +7 до +12 градусов тепла. Но уже к вечеру вторника на нас начнет оказывать циклон с юга, который принесет дожди, а севернее Кудымкара и снег. А начиная с четверга, с 23 апреля, всю территорию Прикамья захватит холодный арктический воздух.

Единственное, на что стоит обратить внимание автомобилистам, которые уже сменили шины на летние, ночью и по утрам возможна гололедица, так что нужно быть осторожнее.

Во вторник и в среду, 21 и 22 апреля, днем будет от +7 до +12 градусов тепла. Ожидаются сильные порывы ветра и осадки.

В четверг, пятницу и субботу, 23, 24 и 25 апреля, днем будет не выше +6 градусов. По ночам будет подмораживать – от -2 до -5 градусов.

Есть надежда, что в воскресенье заток холодного воздуха ослабеет, и станет на 2-3 градуса потеплее.

Днем в воскресенье, 26 апреля, ожидается от +5 до +8 градусов тепла, а ночью температура, возможно, будет уже ближе к нулевой.

Ничего особенного в таких перепадах погоды синоптики не видят – для апреля это обычное дело.