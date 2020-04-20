2020-04-20T13:20:20+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Здоровье работников – в приоритете

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез является предприятием непрерывного цикла, производственные объекты работают в штатном режиме
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Работники предприятия обеспечены средствами индивидуальной защиты.Работники предприятия обеспечены средствами индивидуальной защиты.
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Завод ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез обеспечивает потребителей топливом, а также поставляет сырье для химической промышленности и других отраслей. Эта продукция нужна и важна, особенно в период пандемии, и предприятие работает в штатном режиме. Поэтому руководство завода предприняло широкий спектр мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди персонала.

Оперативный штаб, организованный на предприятии, выработал программу действий, предусматривающую постоянный мониторинг состояния здоровья сотрудников, регулярное проведение дезинфекции помещений и рабочих мест, обеспечение средствами индивидуальной защиты. Порядка 30 процентов сотрудников, а это почти 800 человек, переведены на удаленный режим работы, причем переведены в кратчайшие сроки.

Разработаны инструкции для технологического персонала по бесконтактной передаче смен. Работникам выданы защитные маски. Операторные и места пребывания людей оборудованы бактерицидными облучателями-рециркуляторами воздуха.

Профсоюз ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза приобрел для сотрудников витамины, которые призваны укрепить иммунитет. Предприятие сохраняет социальные обязательства. С 1 апреля проиндексирована заработная плата сотрудникам, выплачивается премиальная часть, оказывается материальная помощь.

Кроме заботы о своих работниках ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез поддерживает и благотворительные акции: совместно с другими предприятиями Группы ЛУКОЙЛ в регионе и благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» нефтяники обеспечили защитными комбинезонами и рациями врачей Пермской краевой клинической инфекционной больницы. Также оказана помощь в организации горячего питания медицинского персонала с доставкой на рабочие места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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