Коронавирус в Перми, последние новости на 20 апреля 2020 года: число зараженных увеличилось на 28 и составило 198 человек

За истекшие сутки в Пермском крае число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией возросло на 28 человек.

А за все время в Прикамье выявили 198 случаев COVID-19. При этом 27 человек выздоровели, 3 скончались, еще 140 находятся на лечении, дома изолированы по предписанию главного санитарного врача 1617 человек.

- Из 28 новых выявленных случаев - 20 мужчин, 7 женщин и один ребенок, - проинформировали в краевом Минздраве. - Один человек имел контакт с заболевшим в Санкт-Петербурге, остальные контактировали с заболевшими в Пермском крае. Большая часть из них - младше 45 лет, семеро - старше 65 лет.

- Всё заболевшие давно находятся в изоляции и проходят лечение. Круг контактных с ними лиц - под наблюдением специалистов, - отметили в региональном оперативном штабе.

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В сутки сейчас в Пермском крае проводится более 1600 исследований на коронавирус. А всего с начала распространения вируса в регионе проведено почти 22 тысячи исследований. С увеличением количества проведенных тестов растет и статистика по числу заболевших, отметил руководитель краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев.

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