«Бегал по крыше». Подробности гибели молодого пермяка, упавшего с пятиэтажки

Напомним, в субботу, 18 апреля, в 12:49 в диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что с пятиэтажного дома по улице Крисанова, 24 упал мужчина. Приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть 34-летнего пермяка.

- Он упал с крыши. Был он там один или нет, я не в курсе. Это выясняет полиция, - рассказала "КП" сестра погибшего.

Жительница дома, где произошла трагедия рассказала, что погибший не жил в этом доме.

- Сделали вывод ,что он забрался по пожарной лестнице на чердак крыши, так как выходы из подъездов на чердак закрыты на замок. Соседи с 5 этажа слышали, как он бегал по крыше, что случилось потом, мы не знаем, - рассказала жительница дома.

Расследованием произошедшего занимаются сотрудники правоохранительных органов.