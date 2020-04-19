2020-04-19T17:22:13+03:00
Происшествия

«Бегал по крыше». Подробности гибели молодого пермяка, упавшего с пятиэтажки

Жители дома и сестра погибшего рассказали некоторые детали трагедии
Виктор Правдин
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Фото со страницы погибшего "ВК"Фото со страницы погибшего "ВК"
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Напомним, в субботу, 18 апреля, в 12:49 в диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что с пятиэтажного дома по улице Крисанова, 24 упал мужчина. Приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть 34-летнего пермяка.

- Он упал с крыши. Был он там один или нет, я не в курсе. Это выясняет полиция, - рассказала "КП" сестра погибшего.

Жительница дома, где произошла трагедия рассказала, что погибший не жил в этом доме.

- Сделали вывод ,что он забрался по пожарной лестнице на чердак крыши, так как выходы из подъездов на чердак закрыты на замок. Соседи с 5 этажа слышали, как он бегал по крыше, что случилось потом, мы не знаем, - рассказала жительница дома.

Расследованием произошедшего занимаются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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