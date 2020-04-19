Из каких стран возвращались пермяки, когда пандемия коронавируса начала набирать обороты в регионе

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал топ-10 стран, из которых возвращались россияне с 24 марта по 6 апреля.

По результатам мониторинга, большинство жителей регионов ПФО вернулись из Таиланда, ОАЭ, Вьетнама, Турции, Казахстана и Доминиканской Республики.

Фото: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Напомним, с 27 марта по требованию Правительства РФ Росавиация прекратило все чартерные и регулярные авиарейсы в другие страны на неопределенный срок. А со 2 апреля в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией ряд авиакомпании начал частично сокращать авиасообщения из Перми с другими городами России.

На сегодняшний день, 19 апреля, ситуация с эпидемией коронавируса в Пермском крае не радует. С 14 апреля, как и предупреждал глава региона, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией начало увеличиваться почти на 20 человек ежедневно. По состоянию на 19 апреля 2020 года ситуация с коронавирусом в Пермском крае следующая:

Заболевших - 198 человек, выздоровевших - 27, скончались - 3. Всего проходят лечение 180 человек (140 человек с коронавирусом, а также 40 пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19). 1617 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача. Среди них 44 человек, изолированны на дому с подозрением на COVID-19.

- Среди заболевших все больше людей старшего поколения и жителей младше 45 лет, - сообщают в оперштабе.

Рост числа выявляемых случаев прокомментировал главный внештатный эпидемиолог Прикамья Кирилл Овчинников.

- В Пермском крае ежедневный прирост сейчас составляет примерно 20-30 человек. Такой рост заболеваемости свойственен любой пандемии, особенно той, которая передается воздушно-капельным путем. По прогнозам аналитиков, рост может продлится до мая. Потом наступит так называемое плато - когда количество заболевающих и выздоравливающих будет одинаковым. Есть и положительный момент: уровень заболеваемости в Пермском крае составляет 5 случаев на 100 тысяч человек, когда по России средний уровень заболеваемости выше более чем в 4 раза - 22 случая на 100 тыс. человек. Также стоит отметить, что система здравоохранения в Пермском крае справляется с потоком пациентов, имея достаточно оборудования для лечения коронавирусной инфекции, - заявил Овчинников

"Не качайтесь на качелях, обливайте фрукты кипятком и откажитесь от чипсов". Советы главного терапевта Минздрава Пермского края, как пережить изоляцию. 00:00 00:00

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