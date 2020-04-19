В Пермском крае рыбака за нарушение режима самоизоляции оштрафовали на 15 тысяч рублей
В начале апреля 44-летний рыбак вышел на лед Камы - в трехстах метрах от берега одного из поселков Добрянского района. На месте его задержали представители правоохранительных органов, сказали, что он нарушил режим самоизоляции и составили протокол.
- Задержанный объяснил, что покинул место самоизоляции для проверки рыболовных сетей, - сообщили в пресс-службе районного суда.
Мужчину признали виновным и назначил ему административный штраф в размере 15 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.
За нарушение режима самоизоляции грозит административная и уголовная ответственность..
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ИСТОЧНИК KP.RU