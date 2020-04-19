В Перми выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

В воскресенье, 19 апреля, в Перми выявили еще 28 человек с новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 по состоянию на 19 апреля 2020 года составило 198 человек.

- Среди заболевших все больше людей старшего поколения и жителей младше 45 лет, - сообщают в оперштабе.

По информации Минздрава, из 28 новых выявленных случаев - 20 мужчин, 7 женщин и один ребенок. Один человек контактировал с заболевшим в Санкт-Петербурге, остальные контактировали с заболевшими в Пермском крае. Большая часть заболевших младше 45 лет, семеро - старше 65 лет. Рост числа выявляемых случаев прокомментировал главный внештатный эпидемиолог Прикамья Кирилл Овчинников

- В Пермском крае ежедневный прирост сейчас составляет примерно 20-30 человек. Такой рост заболеваемости свойственен любой пандемии, особенно той, которая передается воздушно-капельным путем. По прогнозам аналитиков, рост может продлится до мая. Потом наступит так называемое плато - когда количество заболевающих и выздоравливающих будет одинаковым. Есть и положительный момент: уровень заболеваемости в Пермском крае составляет 5 случаев на 100 тысяч человек, когда по России средний уровень заболеваемости выше более чем в 4 раза - 22 случая на 100 тыс. человек. Также стоит отметить, что система здравоохранения в Пермском крае справляется с потоком пациентов, имея достаточно оборудования для лечения коронавирусной инфекции, - заявил Овчинников

"Не качайтесь на качелях, обливайте фрукты кипятком и откажитесь от чипсов". Советы главного терапевта Минздрава Пермского края, как пережить изоляцию. 00:00 00:00

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