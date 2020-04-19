Коронавирус в Перми, последние новости на 19 апреля 2020 года: число зараженных составило 170 человек

Число зараженных коронавирусом в Перми на 19 апреля 2020 года составило 170 человек. Накануне стало известно о 26 новых заболевших. Из них 20 мужчин, 5 женщин и 1 ребенок. Большая часть из них - младше 45 лет. Один прибыл из Москвы, остальные заразились на территории региона.

За все время эпидемии в Пермском крае 27 человек выздоровели, трое умерли. Всего проходят лечение 149 человек (114 человек с коронавирусом, а также 35 пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19). На карантине находятся 1850 человек. Среди зараженных 26 медработников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Один заболел в Москве, 25 - дома. Что известно о новых случаях заражения коронавирусом в Пермском крае

В Перми на 18 апреля 2020 года 26 новых больных коронавирусом (подробнее)

Коронавирус в Перми, последние новости на 18 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 18 апреля 2020 года (подробнее)

«Я не простил бы себе, если проехал мимо». В центре Перми водитель спас женщину от грабителя

Налетчик устал сидеть на самоизоляции, выпил и напал на прохожую, пытаясь ее ограбить [видео, аудио] (Подробнее...)