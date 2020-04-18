2020-04-18T22:16:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасха в Перми состоится без прихожан

Пермяков пускали в храмы только на освящение куличей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
В этом году пасха - виртуальнаяВ этом году пасха - виртуальная
Изменить размер текста:

Пасха в Перми состоится, но без прихожан. Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий заявил, что в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе до особого распоряжения доступ прихожан на богослужения в храмах Пермской епархии будет ограничен.

Прихожан просят остаться дома, не нарушать режим самоизоляции.

Сейчас возле храмов дежурят сотрудники полиции. До 22 часов верующих пускали внутрь на освящение куличей, но проверяют, чтобы все входящие были в масках. После 22 часов храмы практически опустели. Там остались только священнослужители.

Возле храмов дежурят полицейские Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Возле храмов дежурят полицейскиеФото: Вероника РАНГУЛОВА

"Комсомольская правда" в Перми проведет трансляцию пасхального богослужения из церкви в честь иконы Божьей Матери «Утоли мои печали». Ее можно смотреть на нашем сайте, а также на странице ВКонтакте.

Прямая трансляция богослужений также будет показана по телевидению. В ночь на 19 апреля состоится прямая трансляция пасхального архиерейского богослужения из Свято-Троицкого кафедрального собора Перми на телеканале «Россия-24». Прямую трансляцию богослужения из храма Вознесения Господня г. Перми покажет телеканал «Ветта».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пасхальная служба в Перми 18 апреля 2020 года: прямая онлайн-трансляция из церкви в честь иконы Божьей Матери «Утоли мои печали» Прямая онлайн-трансляция пасхальной службы в Перми состоится 18 апреля 2020 в 23:30 и пройдет из церкви в честь иконы Божьей Матери «Утоли мои печали» (подробнее)

«Я не враг церкви, чтобы выгонять последних прихожан». В Прикамье архиепископ отказался закрывать храм на Пасху

В Пермском крае прямая трансляция богослужений будет показана по телевидению (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пасхальная служба в Перми 18 апреля 2020 года: прямая онлайн-трансляция из церкви в честь иконы Божьей Матери «Утоли мои печали»
Прямая онлайн-трансляция пасхальной службы в Перми состоится 18 апреля 2020 в 23:30 и пройдет из церкви в честь иконы Божьей Матери «Утоли мои печали»
Дарья Асламова: Я дико переживаю, моя дочь добровольно пошла медсестрой в реанимацию к больным коронавирусом
Наш военкор Дарья Асламова рассказывает, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
"Вставайте с диванов, сдавайте плазму!": супруги из Москвы, переболевшие коронавирусом, рассказали о мизерном количестве доноров
Медики призывают переболевших москвичей становиться донорами, а пациенты с COVID-19 рассказывают о положительном эффекте переливания после первой же процедуры
Новости 24
Как психологически поддержать пожилых людей во время самоизоляции
Прихожан на пасхальное богослужение в церкви Перми пускать не будут
Пострадавшими от коронавируса признаны магазины одежды, автосалоны и зоопарки
С понедельника в Перми будет больше автобусов и трамваев
"Людям же надо где-то стричься". В Пермском крае могут открыть парикмахерские
В Перми 26 новых случаев коронавируса
В Перми начали выдавать сухие пайки для дошкольников
Коронавирус в Перми: диагноз подтвержден у 26 медиков
Режим самоизоляции в Перми: Роспотребназор напомнил правила выезда на дачи
«Вызов признали ложным». Житель Прикамья решил, что у него коронавирус, и вызвал спасателей
В Кировском районе Перми на мужчину напали четыре бездомные собаки
В Перми упал с пеленального стола и травмировался младенец
«Страшней, чем COVID-19». Ученые выяснили, откуда взялись легенды о вампирах
«Планируем закончить до конца июля». В Перми в доме, где прогремел взрыв газа, начался ремонт
«Пока общается только жестами». Стало известно о состоянии здоровья Надежды Бабкиной после выхода из комы
Глава ЦБ ответила, получат ли россияне по 10-20 тысяч рублей безвозмездно
Коронавирус в два раза уменьшил желаемую «зарплату мечты» россиян
В Перми нарушителей карантина ищут с помощью камер видеофиксации
Пермский «УРАЛХИМ» подвел производственные итоги за первый квартал 2020 года
Главному врачу пермской больницы № 4 Андрею Ронзину президент присвоил награду
Режим самоизоляции в Перми: Куда звонить пермякам, чтобы получить ответы на вопросы о коронавирусе
Архиепископ Соликамской церкви: «Я сюда приехал служить, закрывать храмы и выгонять никого не буду»
Как в Перми во время самоизоляции найти работающий магазин
«Бессмертный полк» в Перми пройдет в режиме онлайн: когда начнется трансляция и где посмотреть
Студент из Перми может принять участие в проектировании части космического аппарата
Результат анализа на коронавирус всего за 30 минут с точностью почти 100% будут делать в России
В Перми продуктовые наборы получат малоимущие семьи, даже если их ребенок не зачислен в детский сад