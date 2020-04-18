Пасха в Перми состоится без прихожан

Пасха в Перми состоится, но без прихожан. Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий заявил, что в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе до особого распоряжения доступ прихожан на богослужения в храмах Пермской епархии будет ограничен.

Прихожан просят остаться дома, не нарушать режим самоизоляции.

Сейчас возле храмов дежурят сотрудники полиции. До 22 часов верующих пускали внутрь на освящение куличей, но проверяют, чтобы все входящие были в масках. После 22 часов храмы практически опустели. Там остались только священнослужители.

Возле храмов дежурят полицейскиеФото: Вероника РАНГУЛОВА

"Комсомольская правда" в Перми проведет трансляцию пасхального богослужения из церкви в честь иконы Божьей Матери «Утоли мои печали». Ее можно смотреть на нашем сайте, а также на странице ВКонтакте.

Прямая трансляция богослужений также будет показана по телевидению. В ночь на 19 апреля состоится прямая трансляция пасхального архиерейского богослужения из Свято-Троицкого кафедрального собора Перми на телеканале «Россия-24». Прямую трансляцию богослужения из храма Вознесения Господня г. Перми покажет телеканал «Ветта».

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