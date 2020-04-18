Пасхальная служба в Перми 18 апреля 2020 года: прямая онлайн-трансляция из церкви в честь иконы Божьей Матери «Утоли мои печали»

Из-за вспышки коронавируса Пасха в Перми пройдет без прихожан. «Комсомольская правда» приготовила для пермяков замечательный подарок: мы проведем прямую онлайн-трансляцию пасхальной службы в 18 апреля в 23:30 из церкви в честь иконы Божьей Матери «Утоли мои печали».

Посмотреть трансляцию из Вознесенского кафедрального собора все желающие смогут на нашем сайте и в нашей группе в соцсети ВКонтакте.

Встречайте светлый праздник Пасхи вместе с «Комсомолкой» и берегите себя!

Прямая трансляция Пасхального богослужения из церкви в честь иконы Божьей Матери «Утоли мои печали».Multistreaming with https://restream.io/?ref=pXkMV

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