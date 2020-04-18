2020-04-18T22:16:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 19 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 19 апреля 2020 года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В Пермском крае было проведено более 20 тысяч исследованийВ Пермском крае было проведено более 20 тысяч исследованийФото: архив "КП"
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Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье на 19 апреля 2020 года достигло 170. Накануне стало известно о 26 новых заболевших. Из них 20 мужчин, 5 женщин и 1 ребенок. Большая часть из них - младше 45 лет. Один прибыл из Москвы, остальные заразились на территории региона.

- Всё заболевшие давно находятся в изоляции и проходят лечение. Круг контактных с ними лиц - под наблюдением специалистов, - отметили в региональном оперативном штабе.

За все время эпидемии 27 человек выздоровели, 3 скончались, еще 140 находятся на лечении, на «карантине» дома - 1850 человек.

За последние сутки в Пермском крае было проведено 1558 исследований на коронавирус. А всего с начала распространения вируса в регионе проведено почти 22 тысячи исследований. С увеличением количества проведенных тестов растет и статистика по числу заболевших, рассказал руководитель краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев.

На очередном заседании краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции возник вопрос о возможности открытия парикмахерских.

- Предприятия этой сферы услуг у нас закрыты уже почти месяц, но ведь людям надо где-то стричься, - сказал глава Прикамья Дмитрий Махонин. - Поэтому теневой рынок парикмахерских и салонов красоты растет в геометрической прогрессии. При этом никто не знает, как там соблюдаются санитарные нормы и правила. Возможно, имеет смысл подумать над возможностью открытия парикмахерских при условии жесткого соблюдения ими всех норм.

Но вот традиционные весенние сплавы будут отменены. Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава подчеркнули, что массовые туристические походы и сплавы могут усилить распространение коронавируса и повлечь ухудшение эпидемической ситуации в регионе. В ближайшее время будут организованы патрульные посты ГИБДД в местах, где находятся входы и выходы из рек и туристических маршрутов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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