2020-04-17T20:21:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Перми на 18 апреля 2020 года: последние данные на эту минуту

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 18 апреля 2020 года [аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Количество подтвержденных случаев заболевания ежедневно увеличивается.Количество подтвержденных случаев заболевания ежедневно увеличивается.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

На 18 апреля 2020 года общее количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Перми составило 144. Накануне коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 12 жителей Прикамья. Из них 8 мужчин, 3 женщины и 1 ребенок. Два человека прибыли из Турции и Москвы, остальные заболели после контакта с другим заболевшим. Большая часть новых пациентов младше 45 лет. Из 12 новых случаев 11 – в Перми, 1 - в Куеде.

- Все заболевшие давно находятся в изоляции и проходят лечение, - отметили в региональном штабе. - Круг их контактных лиц находится под наблюдением специалистов.

За все время эпидемии в Пермском крае 21 человек выздоровел, трое умерли, 120 – на лечении. Дома на «карантине» находится 1731 человек.

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 16 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»

Карта будет обновляться по мере поступления новых данных о COVID-19. На 16 апреля 2020 года в Прикамье зарегистрировано 132 случаев заражения, из них - двое детей и трое подростков (подробнее)

Коронавирус в Перми «помолодел» Большая часть недавно заболевших – люди моложе 45 лет (подробнее)

«Поберегись! Продезинфицирую!». Как пермские роботы борются с коронавирусом

Ведущие российские IT-компании презентовали роботов, адаптированных для работы в условиях пандемии коронавируса (Подробнее...)

«Поверила, когда люди стали умирать сотнями». Пермячка, живущая в Испании, рассказала, как переживает пандемию коронавируса

Корреспондент «Комсомольской правды» связался с девушкой, и она рассказала свою историю COVID-19 (Подробнее...)

Перенос Парада Победы 2020 в Перми: какого числа пройдет и почему переносят

Президент России поручил отменить Парад Победы в Москве и регионах (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кировском районе Перми на мужчину напали четыре бездомные собаки
В Перми упал с пеленального стола и травмировался младенец
«Страшней, чем COVID-19». Ученые выяснили, откуда взялись легенды о вампирах
«Планируем закончить до конца июля». В Перми в доме, где прогремел взрыв газа, начался ремонт
«Пока общается только жестами». Стало известно о состоянии здоровья Надежды Бабкиной после выхода из комы
Глава ЦБ ответила, получат ли россияне по 10-20 тысяч рублей безвозмездно
Коронавирус в два раза уменьшил желаемую «зарплату мечты» россиян
В Перми нарушителей карантина ищут с помощью камер видеофиксации
Пермский «УРАЛХИМ» подвел производственные итоги за первый квартал 2020 года
Главному врачу пермской больницы № 4 Андрею Ронзину президент присвоил награду
Режим самоизоляции в Перми: Куда звонить пермякам, чтобы получить ответы на вопросы о коронавирусе
Архиепископ Соликамской церкви: «Я сюда приехал служить, закрывать храмы и выгонять никого не буду»
Как в Перми во время самоизоляции найти работающий магазин
«Бессмертный полк» в Перми пройдет в режиме онлайн: когда начнется трансляция и где посмотреть
Студент из Перми может принять участие в проектировании части космического аппарата
Результат анализа на коронавирус всего за 30 минут с точностью почти 100% будут делать в России
В Перми продуктовые наборы получат малоимущие семьи, даже если их ребенок не зачислен в детский сад