Число заболевших коронавирусом в Перми на 18 апреля 2020 года: последние данные на эту минуту

На 18 апреля 2020 года общее количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Перми составило 144. Накануне коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 12 жителей Прикамья. Из них 8 мужчин, 3 женщины и 1 ребенок. Два человека прибыли из Турции и Москвы, остальные заболели после контакта с другим заболевшим. Большая часть новых пациентов младше 45 лет. Из 12 новых случаев 11 – в Перми, 1 - в Куеде.

- Все заболевшие давно находятся в изоляции и проходят лечение, - отметили в региональном штабе. - Круг их контактных лиц находится под наблюдением специалистов.

За все время эпидемии в Пермском крае 21 человек выздоровел, трое умерли, 120 – на лечении. Дома на «карантине» находится 1731 человек.

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