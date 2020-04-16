2020-04-16T19:44:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 17 апреля 2020 года: все, что известно на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 17 апреля 2020 года [аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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За три дня количество зараженных коронавирусом увеличилось на 72 человекаЗа три дня количество зараженных коронавирусом увеличилось на 72 человекаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На 17 апреля 2020 года общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Пермском крае достигло 132. За последние 3 дня количество зараженных коронавирусом в Пермском крае увеличилось на 72 человека.

16 апреля стало известно о 18 новых заболевших. Среди заболевших 17 заразились на территории края, еще один – вернулся из Липецка. Из 18 пациентов 13 – младше 45 лет. По информации краевого Минздрава, все они давно изолированы и проходят лечение. Круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением специалистов.

За все время эпидемии коронавируса в Пермском крае 19 человек выздоровели, 3 скончались. Сейчас на лечении в больницах края находятся 110 человек, на «карантине» дома - 1825 человек.

- Мы изменили маршрутизацию пациентов с внебольничными пневмониями, - сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - Теперь если у пациента есть характерные клинические симптомы, его отправят на компьютерную томографию (КТ). Если врачи увидят на томограмме признаки пневмонии, человека госпитализируют в стационар и условно будут считать больным коронавирусом.

В Перми томографию будут делать в городской больнице № 6 и в МСЧ № 1. В краевом центре будут делать КТ и по жителям Кунгура, Добрянки, Оханска, Нытвы и Краснокамска. В остальных городах и районах края обследование на КТ будут проводить на базе местных больниц.

- Скорее всего, изменение маршрутизации пациентов увеличит на какой-то период количество ежедневных выявляемых новых случаев коронавирусных подтверждений в Пермском крае, - отметила Оксана Мелехова. - Но при этом врачи смогут, не дожидаясь результата теста, начинать лечить больного и принимать необходимые меры предосторожности в работе.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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