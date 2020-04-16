Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Перми: какого числа пройдет и почему переносят

Владимир Путин объявил о переносе всех массовых праздничных мероприятий ко Дню Победы.Об отмене Парада Победы и шествия Бессмертного полка, запланированных на 9 мая 2020 года, Президент сообщил 16 апреля. Накануне в администрацию президента обратились с просьбой ветераны. Они попросили отложить Парад до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не нормализуется.

Ветераны отметили, что проведение Парада ни в коем случае не может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей.

«В связи с этим, - говорится в обращении, - от лица всего ветеранского сообщества, просим Вас принять сложное, но как мы считаем, справедливое решение о проведении военного Парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников.

И решение было принято.

- Поручаю министру обороны и руководителям силовых ведомств перенести подготовку к военным парадам в регионах, - отметил Владимир Путин.

Также президент обратился к участникам Бессмертного полка:

- Я разделяю ваши чувства, власти сделают все, чтобы ветераны чувствовали заботу.

Сейчас решение должны принять в каждом регионе отдельно. На какое число будут перенесены Парад Победы и шествие Бессмертного полка в Перми в 2020 году, пока неизвестно.

- Мы пока определяемся, - ответили "КП" в правительстве Пермского края.

Среди вариантов могут быть 24 июня - именно в этот день парадным маршем по Красной площади прошли советские воины-победители, или 3 сентября