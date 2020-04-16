Добровольцы регионального волонтерского центра выполнили более 5 тысяч заявок пожилых жителей Прикамья

- Честно говоря, по-человечески тяжело бывает приходить к людям, которые уже много дней вынуждены проводить в одиночестве, в самоизоляции, - признался один из волонтеров главе Прикамья Дмитрию Махонину, когда тот посетил волонтерский центр «Единой России» в Пермском крае.

- Бывает, что те, кому мы приехали помогать, в благодарность угощают вареньем, шоколадками, - рассказали ребята. – И мы поняли, что людям нужны не только продукты и лекарства, но и общение.

Это только малая часть волонтеров.Фото: Андрей МАТЛИН

Волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса в Прикамье работает с 24 марта. Он был создан на площадке Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. Центр координирует работу с обращениями граждан, выстраивает межведомственное взаимодействие и информирует жителей о текущей ситуации в регионе. Партнерами волонтерского центра выступили общественные организации и движения: «Молодая Гвардия», «Российские студенческие отряды», «Волонтеры Победы» «Российский союз сельской молодежи», общественные организации, промышленные предприятия, депутаты-единороссы всех уровней.

Ждем заявок от пожилых людей.Фото: Андрей МАТЛИН

Пообщавшись с юными добровольцами, Дмитрий Махонин поблагодарил их за самоотверженность, попросил беречь себя. И ребята отправились рассаживаться по машинам, чтобы ехать по адресам – оказывать людям помощь, столь необходимую в это время.

Жители Пермского края могут позвонить по телефонам call-центра Региональной общественной приёмной 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92 и оставить заявку.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Волонтёры «Единой России», а их сейчас около 750 по всему Пермскому краю, отработали более 5 тысяч обращений. Они приносили пожилым людям продукты и лекарства, помогали выбросить мусор, выполняли их различные просьбы. И во многом они «разгружают» социальных участковых Минсоцразвития Прикамья, которым работы в период пандемии коронавируса прибавилось. Пожилым людям рекомендовано не выходить из дома, соцучастковым приходится чаще навещать одиноко проживающих ветеранов и нуждающихся в посторонней помощи.

Александр Бойченко рассказал Дмитрию Махонину о том, как работает волонтерский центр.Фото: Андрей МАТЛИН

Чтобы волонтёры «морально не выгорали», для них была организована психологическая помощь. Все они ведут «Дневники самоконтроля». Ребят обеспечивают средствами индивидуальной защиты, а также транспортом.

- Сейчас в автопарке волонтёрского центра более 20 машин – это транспорт, который предоставили и продолжают предоставлять депутаты-единороссы всех уровней, - рассказали в волонтерском центре. - На прошлой неделе, например, пришли два автомобиля «Лада Ларгус». Машинами пользуются и социальные участковые, у которых сейчас очень много работы. Большую помощь в период пандемии коронавируса в Пермском крае оказывают промышленные предприятия, депутаты-единороссы всех уровней. Предприятия взяли шефство над шестью медицинскими учреждениями, в них доставляется горячее питание для врачей, закупается оборудование. И предприятия, и депутаты предоставляют средства защиты волонтерскому центру – это медицинские маски, перчатки, антисептики.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

В период пандемии коронавируса Региональная общественная приемная максимально переформатировала работу в онлайн формат. Продолжается выпуск вебинаров, с 24 марта их проведено уже девять. В ходе таких семинаров люди получают подробные разъяснения относительно различных ситуаций, возникающих в период режима самоизоляции. Психологи и юристы приемной оказывают всестороннюю помощь населению. Продолжает работать правозащитный центр, юридические консультации в режиме онлайн предоставляют представители ПРО «Деловая Россия», «Опора России», «Ассоциации юристов России».

На звонки жителей Прикамья отвечают специалисты call-центра.Фото: Андрей МАТЛИН

На этой неделе федеральное руководство партии высоко оценило опыт работы пермского волонтёрского центра, было отмечено, что наработанные волонтерами практики необходимо максимально тиражировать в регионах России.

По машинам и в путь - помогать людям.Фото: Андрей МАТЛИН

ОТКРОВЕННО

- У ребят-волонтеров горят глаза, - рассказал глава Пермского края Дмитрий Махонин. –, они прониклись проблемами пожилых одиноких людей, которые находятся дома на самоизоляции. Им нужно не только привезти продукты, а еще и поговорить, оказать психологическую поддержку. Ребята сейчас на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией, они приобретают закалку, которая в будущем позволит им проявлять свои лучшие качества. Глядя на них, я понимаю, что мы обязательно справимся с этой ситуацией и выйдем из нее более сильными, сплоченными, более духовными. Я хочу сказать большое спасибо волонтерам. Практика, которую они сейчас нарабатывают, тиражируется по всей стране. И это не пустые слова, это так и есть. Пермяки всегда в трудную минуту были в первых рядах. Они всегда славились своей взаимовыручкой и готовностью протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Берегите себя!

- Наш волонтерский центр работает уже более 20 дней, - отметил руководитель волонтерского центра и региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Александр Бойченко. – За это время в call-центр приемной поступило более 12 тысяч обращений, из них волонтеры отработали свыше 5 тысяч заявок. В основном обращаются люди старшего поколения. Какие-то обращения мы адресуем Министерству социального развития. Но основную часть заявок выполняет главная наша «гвардия» - волонтеры. Их более 750 человек, они прошли хорошую школу. Такой опыт наверняка пригодится им в жизни. Хотелось бы им сказать огромное спасибо.

Помимо всего прочего ребята помогают людям старшего поколения освоить смартфоны, планшеты, чтобы те не чувствовали себя оторванными от жизни.

Наша приемная существует с 2008 года, за это время наработан большой опыт общения с людьми, который очень пригодился в нынешней ситуации. Людям нужна актуальная информация, им нужно помочь решить те или иные вопросы, очень важна также психологическая поддержка в условиях режима самоизоляции.