На выездах из Перми останавливают каждый автомобиль

На всех выездах из Перми дежурят патрули из сотрудников Госавтоинспекции и Росгвардии. Они проверяют, куда едут водители и не нарушают ли они режим самоизоляции. Увеличилось количество патрулей и в самом городе. Кого останавливают инспекторы ГИБДД и кому грозят штрафы за нарушения режима, рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» - Пермь» (96,6 FM) начальник отделения дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Нижегородов.

- На магистральных въездах в Пермь сотрудники ГИБДД останавливают практически весь проходящий транспорт, - сказал Андрей Нижегородов. – Перед ними стоит задача - по максимуму отфильтровать тот поток, который въезжает и выезжает из города. Водителям напоминают об ограничениях, а также проверяют наличие документов – водительских прав, документов на машину, и в обязательном порядке спрашивают об основании для поездки.

В качестве основания водитель может показать разрешение на работу или на посещение пожилого родственника, выданное в отделении соцзащиты. Также разрешено подвозить к месту работы мужа или жену. В этом случае водитель должен предъявить сотруднику полиции документ, устанавливающий родство с пассажиром, и его разрешение от работодателя.

- Есть ряд учреждений, которые продолжают деятельность, и их сотрудникам выдают разрешение для поездок на работу, - напомнил Андрей Нижегородов. - Но иногда граждане злоупотребляют этим и устраивают поездки в личных целях. Наши сотрудники проводят разъяснительную работу о необходимости соблюдения ограничений, а к злостным нарушителям принимают соответствующие меры.

Ездить на дачу пермякам можно, но только на личном транспорте и на достаточно продолжительный срок, а не на день-два.

- У жителей края есть возможность ездить на дачу и обратно, но также злоупотреблять этим правом не стоит, потому что режим самоизоляции должен соблюдаться, - отмети л Андрей Нижегородов. - Если вы едете на дачу, необходимо иметь при себе документ на право пользования или аренды земельного участка, чтобы предъявить его патрулю. И уехав на дачу, надо оставаться там максимально долго, выезжать только за продуктами или для смены места самоизоляции.

Из-за сокращения количества машин на дорогах, аварийность за эти полмесяца снизилась почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. С 1 по 16 апреля было зарегистрировано 24 ДТП с пострадавшими, три человека погибло, 42 травмировано.

- Но от того, что дороги освободились от машин, водители стали чаще нарушать скоростной режим, что фиксируют камеры видеонаблюдения, - сообщил Андрей Нижегородов. - Еще один больной вопрос – пьяная аварийность. На сегодняшний день зарегистрировано 14 ДТП с участием пьяных водителей. И только за минувшие выходные было задержано 132 водителя, находящихся в состоянии опьянения.