«Несчастный случай?». В раскаленной печи металлургического завода в Прикамье обнаружили тело молодого рабочего

14 апреля в 17:15 в печи в отделении металлургического цеха завода Ависма в Березниках обнаружили останки исполняющего обязанности механика участка 34-летнего Виктора К.

В пресс-службе предприятия прокомментировали трагедию так:

- Упасть в печь по неосторожности практически невозможно. Печь остывала после процесса, температура - около 600 градусов Цельсия.

И добавили, что по предварительной версии, у погибшего было острое нервное расстройство.

- Его потеряли еще в обед, сперва он не пришел на отметку к мастеру, потом не прошел через проходную, - рассказал "КП" один из работников завода. - Начали везде искать. И тут ребята с его цеха сказали, что он намеревался совершить самоубийство. Два раза его застали перед попыткой покончить с собой. Коллеги ему помешали, а в третий раз недоглядели. Не знаю, что толкнуло его на этот шаг. Сейчас говорят о многом и о проблемах с начальством, и даже измену жене какую-то придумали. Не берусь высказывать какую-то версию. Но первые две я отрицаю однозначно.

Еще работник завода добавил, что в день трагедии погибший оставил все деньги и телефон дома.

У погибшего мужчины осталась жена и двое детей. Мы приносим соболезнования родным и близким мужчины.

В СУ СКР по Пермскому краю начали расследование трагедии.

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