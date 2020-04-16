2020-04-16T11:39:09+03:00
Коронавирус Covid-19

«Неделю провела в реанимации». В Кирове от коронавируса скончалась пожилая пермячка

В бессознательном состоянии женщину сняли с поезда, когда она возвращалась домой после операции в Санкт-Петербурге
Алена ОВЧИННИКОВА
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Пожилую пермячку сняли с поезда в Кирове и на "скорой" увезли в больницу.Пожилую пермячку сняли с поезда в Кирове и на "скорой" увезли в больницу.Фото: Сергей ШИСТАРЕВ
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16 апреля ночью в госпитале города Кирова скончалась от коронавируса 80-летняя пермячка. Чуть меньше недели она провела в реанимации в тяжелом состоянии.

- 80-летняя жительница Перми, которая ехала 10 апреля на поезде из Санкт-Петербурга скончалась в инфекционной больнице, - сообщает официальный сайт Правительства Кировской области.

Пожилая пермячка, напомним, находилась на операции в Санкт-Петербурге. 9 апреля она выехала домой на поезде Санкт-Петербург – Пермь. В пути женщине стало плохо, она потеряла сознание.

На ближайшей станции ее сняли с поезда и на «скорой» доставили в инфекционную больницу Кирова. Сам же состав с пассажирами поехал дальше до места назначения. Те, кто находился в вагоне и контактировал с заболевшей, а также проводники поезда прошли тест на коронавирус.

В Кирове после госпитализации пермячке тоже провели тест на коронавирус, спустя сутки пришел результат, который оказался положительным. Все эти дни состояние пожилой пермячки оставалось очень тяжелым. 16 апреля ночью заболевание завершилось летальным исходом.

В Кирове с заболевшей коронавирусом пермячкой оставалась дочь, которая сопровождала ее на операцию. Мы приносим соболезнования семье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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