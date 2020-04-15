2020-04-15T23:12:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 16 апреля 2020 года: все, что известно на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 16 апреля 2020 года [аудио]
Виктор Правдин
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВАФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последние новости о эпидемии коронавируса в Перми на 16 апреля 2020 года не радуют. Как и прогнозировали медики, в Прикамье начался рост заболеваемости коронавирусом. На 16 апреля в крае 114 подтвержденных случаев. За сутки их число увеличилось на 27. Из них 16 человек госпитализированы в Очере.

Почти все недавно заболевшие младше 45 лет. Среди них – 2 женщины и 25 мужчин - получили заражение при контактах с больными. Десять пациентов находятся в МСЧ-1, один пациент проходит лечение амбулаторно. По словам врачей, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

За все время эпидемии коронавируса в Пермском крае 19 человек выздоровели, 3 скончались. Сейчас на лечении в больницах края находятся 92 человека, на «карантине» дома - 1872 человека.

Также на заседании краевого оперштаба по нераспространению коронавирусной инфекции главврач центра гигиены и эпидемиологии краевого Роспотребнадзора Виктор Хорошавин сообщил, что с 14 апреля изменился порядок лабораторного освидетельствования коронавирусной инфекции.

- Больше не требуется подтверждать результаты, полученные на территории края, в Москве. С сегодняшнего дня все положительные результаты в нашей организации – в Центре гигиены и эпидемиологии – считаются окончательно подтвержденными, – заявил Хорошавин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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