«Как они там, несчастные?» В разгар коронавируса в центре Краснокамска кто-то оставил фуру с дикими животными

- Я неделю назад ходила на почту за пенсией и обратила внимание на фуру, которая одиноко стояла на центральной площади города, а рядом никого, - говорит жительница Краснокамска Валентина Ивановна Дегтярева. – Сегодня снова вышла на улицу, ситуация та же, но изнутри раздавалось шипение, шевеление, рычание, топот и кряхтение зверей. А запах там стоит просто непередаваемый. Бедные животные, как они там?

Подобный передвижной зверинец приезжал в Краснокамск и ранее. В последний раз - два года назад. Предыдущие «гастроли» попали на страницы СМИ. В июле 2018 года из зверинца сбежала обезьянка Ника. Животное хотели покормить и открыли клетку, но тут раздался резкий звук и Ника дала деру. Спустя пару дней обезьяну удалось разыскать.

На этот раз приезд передвижного цирка совпал с периодом полной самоизоляции из-за коронавируса. И вот уже вторую неделю звери сидят внутри запертой фуры в замкнутом пространстве. Хозяева их и домой не везут, и не разгружают клетки, чтобы животные смогли находиться на воздухе.

- А еще мы очень переживаем, кормит ли их кто-то или нет, - продолжает Валентина Дегтярева. – В прошлый раз клетки выставляли на площади, огораживали территорию и продавали билеты, чтобы люди на животных смотрели. Там были и тигры, и обезьяны, и волки. А сейчас разве на это пойдут смотреть зрители? Все по домам из-за коронавируса сидят! И мы переживаем, есть ли у хозяев деньги, чтобы их кормить? В общем, жалко животных, очень. А ведь голодные они и вырваться могут.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

Неравнодушная женщина позвонила в полицию и сообщила о ситуации. Правоохранители должны были проверить, как обстоят дела с этим зверинцем. «КП» отправила запрос, ждем ответ из полиции и следим за ситуацией.

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