2020-04-15T18:34:47+03:00
Коронавирус Covid-19

«Слава богу, все это закончилось». Фоторепортаж из инфекционной больницы, в которой пермячка лежала на карантине из-за коронавируса

Две недели девушка провела в изоляции в ожидании повторных анализов на COVID-19.
Виктор Правдин
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Фото: Ольга КочкинаФото: Ольга Кочкина
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Мы уже рассказывали о 22-летней пермячке Ольге Кочкиной, которая 31 марта попала в пермскую инфекционную больницу. Сначала врачи подозревали у Ольги пневмонию, но диагноз не подтвердился, и девушку начали лечить от простуды. Через несколько дней у медперсонала, который осматривал девушку, первый тест на COVID-19 дал положительный результат. Отделение вместе с пациентами и врачами полностью изолировали. Две недели девушка провела на карантине в ожидании повторных анализов на корнавирус. В итоге московский тест не выявил коронавируса ни у медперсонала, ни у пациентов отделения, и 14 апреля Ольгу выписали.

- Слава богу, все это закончилось, - рассказывает Ольга. - Я чуть с ума не сошла, пока лежала на карантине и ждала результатов. Одно время даже подумывала устроить побег, но на выходе круглосуточно дежурят полицейские. Не очень хотелось нарушать закон. И я покорно ждала. И фотографировала территорию больницы.

Первое отделение инфекционной больницы, где лежат пациенты с положительным анализом на коронавирус

Фото: Ольга Кочкина

Фото: Ольга Кочкина

Платное отделение, где лежат врачи и медсестры

Фото: Ольга Кочкина

Фото: Ольга Кочкина

Врачи в средставах защиты

Фото: Ольга Кочкина

Фото: Ольга Кочкина

Фото: Ольга Кочкина

Фото: Ольга Кочкина

Приемное отделение

Фото: Ольга Кочкина

Фото: Ольга Кочкина

Лаборатория

Фото: Ольга Кочкина

Фото: Ольга Кочкина

Третье отделение, где лежала Ольга

Фото: Ольга Кочкина

Фото: Ольга Кочкина

Отделение, где раньше лежали люди, страдающие от алкогольной и наркотической зависимости (сейчас оно не работает)

Фото: Ольга Кочкина

Фото: Ольга Кочкина

Наряд полиции у входа в больницу

Фото: Ольга Кочкина

Фото: Ольга Кочкина

- Удручает, что система помощи некоторым пациентам не продумана, - размышляет Ольга. - Когда я еще была в больнице, со мной лежал женщина 75 лет, у нее артрит, и ей нужны лекарства, но некому их привезти. Когда она попросила врачей, ей сказали, что такого лекарства у них нет. После этого разговора она все утро плакала. Надеюсь, ей как-то помогут.

После выписки Ольга еще две недели проведет на домашнем карантине.

- Нас будет проверять участковый врач. А я наконец-то обняла своего ребенка. Какое счастье быть дома с родными, - радуется Ольга.

Социологи: большинство пермяков восприняли самоизоляцию как повод для отдыха, а не для саморазвития

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ИСТОЧНИК KP.RU

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