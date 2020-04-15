Откроются ли летние лагеря в Пермском крае в период коронавируса: в минсоцразвитии рассказали о трех возможных сценариях

Коронавирус спутал карты не только на учебу школьников, но и на отдых. До летних каникул полтора месяца, а откроются ли летние лагеря – пока неясно. Подготовку к летней оздоровительной кампании в условиях распространения коронавирусной инфекции обсуждали на заседании краевого Правительства.

Самый негативный сценарий – отдыха не будет совсем

- В этом вопросе мы будем ориентироваться на ситуацию с коронавирусной инфекцией и развитие событий может пойти по трем сценариям, - отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин. - По первому сценарию лагеря откроются по плану, по второму варианту нам придется сдвинуть сроки заезда, а по третьему, самому негативному, возможность проведения оздоровительной кампании у нас будет отсутствовать. В последнем случае мы будем исходить из того, что наш главный приоритет – это здоровье детей.

- Мы понимаем, что летний отдых – это очень важный период в жизни ребят, он нужен, чтобы 1 сентября дети пришли на учебу активными и здоровыми, но в этом году подготовка к летней оздоровительной кампании проходит в условиях повышенной готовности, - сообщил министр социального развития Пермского края Павел Фокин. – Конечно, будет сделано все возможное, чтобы лето для наших детей стало ярким и позитивным.

Сейчас в Пермском крае проживает 588 тысяч детей, 337 тысяч из них – школьники. В 2020 году на летний отдых было выделено 800 миллионов рублей бюджетных средств. Этим летом детей готовы принять 1235 летних лагерей всех форм. Все они включены в региональный реестр летних лагерей, что подтверждает законность их работы. Этот список размещен на сайте Минсоцразвития в разделе «Отдых и оздоровление детей».

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Половина путевок уже забронирована

Не смотря на сложную и неопределенную ситуацию, половина путевок сейчас уже забронирована. А в лагерях активно идет процесс подготовки к заездам: закупается инвентарь, оборудование, завершается разработка программ, в онлайн формате ведется подготовка кадров. На сайте «Пермские каникулы» родители имеют возможность посмотреть отзывы и выбрать лагерь, а также забронировать путевку, не выходя из дома.

Минздрав и Роспотребнадзор разрабатывают сейчас перечень дополнительных мер, которые позволят обеспечить безопасность детей: фильтр при приеме, ежедневные медицинские осмотры и ограничение приема посетителей.

При условии, что ситуация с коронавирусом стабилизируется и лагеря начнут принимать ребят, родителям будет оказана адресная помощь на компенсацию путевки. Ведь мамы и папы уже давно ждут начала выдачи сертификатов. И пункты выдачи тоже готовы к работе, но их открытие из-за режима самоизоляции перенесено на более поздний срок. В минсоцразвитии обещают, что вся информация о начале работы пунктов обязательно появится в СМИ.

- Мы очень надеемся, что своевременно сможем начать оздоровительную кампанию, но понимаем, что возможен и такой сценарий, когда начало летней оздоровительной кампании будет вынуждено перенесено, - говорит Павел Фокин. - Поэтому прорабатываем несколько вариантов: корректировка сроков заезда либо сокращение смены (разница стоимости путевки родителям будет возвращена).

На все возникающие вопросы по летнему отдыху школьников в Министерстве социального развития смогут ответить во время «прямой линии», проведение которой назначено на май.

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