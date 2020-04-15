2020-04-15T13:09:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Пермяки на самоизоляции «предаются релаксу»

Социологи отмечают, что удаленно могут работать лишь 30 процентов горожан
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Фото из архива Александра НодаФото из архива Александра Нода
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Из-за пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции наша привычная жизнь изменилась. Что уже заметили социологи? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» в Перми» (96.6 FM) рассказал директор социологического агентства «СВОИ» Александр Нода:

- Как мы выяснили в ходе исследования, семьдесят один процент пермяков на самоизоляции решили «предаться релаксу». Они смотрят кинофильмы, играют в разные игры, занимаются любимым хобби. То есть по сути, большинство предпочитает ничего не делать. Люди еще называют это «домашними делами». Кто-то берется за давно намеченный ремонт, генеральную уборку. Еще тридцать один процент опрошенных пермяков работает в эти дни, в том числе все больше на удаленном доступе.

- Как люди восприняли переход на удаленку?

- Мы видим, что люди привыкают к новому формату работы. Но «удаленщиков» в Перми, кстати, не так и много – порядка тридцати процентов перешли на такой режим. Мы видим, что снизилась эффективность такой работы. Дома все же людей часто отвлекают: и дети, и другие родственники. Но уже хорошо, что люди в самоизоляции могут заработать себе на хлеб. А ведь порядка шестидесяти процентов опрошенных сказали, что такой возможности у них нет и накопления буквально тают на глазах…

- Относительно Перми сейчас любят даже подчеркивать, что мы по сравнению с жителями других «милионников» оказались более дисциплинированными в плане соблюдения режима самоизоляции. Чем можно это объяснить, и не миф ли это вообще?

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- Нет, не миф. Пермяки действительно более сознательно подошли к самоизоляции. Этому сложно найти рациональное объяснение, видимо, вот такие мы, «суровые уральцы». Общество вообще сейчас раскололось на тех, кто «уверовал в опасность коронавируса» и тех, кто условно веселится и делает «селфи» на улицах, где быть нежелательно. Да, у нас число первых значительно больше, чем вторых. И это меня и как социолога, и как земляка не может не радовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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