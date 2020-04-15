2020-04-15T12:34:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Проверка пропусков в Перми в период самоизоляции: кто и как проверяет разрешения

Кто и как проверяет разрешения в Перми в период самоизоляции
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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- Разрешение есть? А почему без маски?- Разрешение есть? А почему без маски?Фото: Андрей МАТЛИН
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Режим самоизоляции предусматривает, чтобы мы все сидели дома. Но когда на улице светит солнце, соблюдать этот режим становится все сложнее. И часть пермяков, несмотря на все предупреждения, стали нарушать правила самоизоляции. То с детьми выйдут погулять, то просто отправляются по своим делам. И в этом случае возможна встреча с патрулем, который контролирует соблюдение режима самоизоляции.

Кто имеет право выходить из дома?

Выходить из дома можно за продуктами, в аптеку, чтобы вынести мусор и выгулять собаку.

Ходить на работу можно тем людям, кто работает в службах жизнеобеспечения – для них введены особые пропуска, которые выдают работодатели. Пропуск выдается на маршрут к месту работы и обратно, либо в нем указано, что работа носит разъездной характер.

Можно посещать своих пожилых родственников, если у вас есть разрешение, выданное территориальным органом Министерства соцразвития края.

Эти документы могут быть не только в бумажном виде, но и в электронном – например, в виде фотографии на телефоне.

Кто проверяет разрешения?

Патрули, в которые входят полицейские и сотрудники Росгвардии. Также патрулированию присоединились и народная дружина, частные охранные предприятия и более 100 волонтеров. Как рассказали в полиции Перми, количество патрулей увеличилось в полтора раза.

- На период самоизоляции перекрыты въезды в город, что позволяет нам контролировать эпидемическую ситуацию, - рассказал начальник Управления МВД России по г. Перми, полковник полиции Алексей Туров. - Кроме того после увеличения числа нарядов в городе стало значительно меньше происшествий. Мы ведем разъяснительную работу, чтобы граждане оставались дома, и не было увеличения случаев заражения. Но не надо забывать, что предусмотрены нормы административного наказания, и к злостным нарушителям они будут применяться.

Какие документы должны быть у водителя личного автомобиля?

Сотрудники ГИБДД проверяют не только наличие документов на право управления автомобилем, но и основание для поездки. Это может быть разрешение на работу или посещение пожилого родственника.

Также разрешено подвозить к месту работы мужа или жену. В этом случае водитель должен предъявить сотруднику полиции документ, устанавливающий родство с пассажиром, и его разрешение от работодателя.

Если вы едете на дачу, необходимо иметь при себе документ на право пользования или аренды земельного участка. Пребывание на даче должно быть продолжительным.

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности

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ИСТОЧНИК KP.RU

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