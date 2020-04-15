2020-04-15T12:28:51+03:00
Коронавирус Covid-19

«Моя семья на самоизоляции у бабушки в деревне». Дмитрий Махонин стал гостем программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»

В эфире «Россия 1» глава Прикамья рассказал, какие меры в регионе принимают для борьбы коронавирусом
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото: Screenshot «Россия 1»Фото: Screenshot «Россия 1»
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Во вторник, 14 апреля, гостем программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" стал глава Прикамья Дмитрий Махонин, который вышел в эфир по видеосвязи из Перми.

- Расскажите, как дела в вашем регионе, - обратился к Дмитрию Махонину известный телеведущий.

- У нас растет выявляемость инфекции, за сутки подтверждены 27 новых случаев. Для нас это определенный антирекорд, но мы относимся к этому, можно сказать, философски: мы увеличили количество тестов. Также изменили маршрутизацию, для перевозки пациентов используем специальные носилки - боксы. Закуплено дополнительное оборудование для больниц, готовятся коечные пространства. Осторожно радуют данные Роспотребнадзора: в регионе снижается количество ОРВИ и пневмоний.

В нашем оперативном штабе главные люди - это инфекционисты и психологи. Мы принимаем серьезные меры по изоляции, по данным Яндекса, Пермь - в лидирующих позициях по индексу самоизоляции. Быт людей меняется, очень важно, как на эти меры реагируют сами жители. И работа с людьми, их психологическое состояние - очень важное направление нашей работы.

Очень выручает полиция, которая делает свою работу профессионально и ювелирно. Мы не стали ослаблять режим, не открываем торговые центры, рынки. Но мы отпустили людей на дачи, при условии, что там они могут проживать длительное время, а не ездить постоянно в город.

Мы понимаем, что всем надо держаться. И чем дольше мы продержимся в таком режиме, тем безопаснее и спокойнее будет всем жителям. Считаю, что из этого осадного положения мы должны выйти с нормальной здоровой экономикой, насколько это возможно. У нас регион экономически развит, но сейчас не надо жалеть средства на борьбу с коронавирусом, потом это окупится.

- Самое тяжелое время еще впереди. Очень важно заранее подготовить врачей, ведь сейчас все специалисты вынуждены стать инфекционистами. Вы готовите свои кадры? - спросил Владимир Соловьев.

- В наше регионе есть один из сильнейших вузов - пермский медицинский университет, где медики сейчас проходят курсы по переподготовке. Кроме этого, мы приняли меры по страхованию жизни и здоровью медицинских работников. К доплате в 80 тысяч рублей врачам, о которой сказал Президент, мы добавили еще 30 тысяч из регионального бюджета.

- Вы молодцы...

- Предприниматели и меценаты также подключились к помощи. В региональный фонд социальной поддержки граждан поступило 135 миллионов рублей. Около 40 миллионов мы потратили на поддержку врачей, обустройство их быта в больнице. Врачи должны быть обеспечены всем - зубная щетка, мыло, средства личной гигиены, стиральные машины, сушильные, гладильные, кровати, раскладушки.

- Можно задам вам бестактный вопрос? А чем вы занимались до губернаторства?

- Я работал в Федеральной антимонопольной службе.

- А до этого?

- В энергетике. Как раз занимался снабжением больниц передвижными дизельными электростанциями, коммуникациями, дополнительными кислородными резервами.

- Сколько вам лет? Жена, дети?

- Мне 37 лет, да, жена, дети. Сейчас моя семья на самоизоляции в деревне у бабушки, в 300 километрах от Перми, на моей малой родине.

- Вы молодец, приятно смотреть и слушать, - в завершении разговора с Дмитрием Махониным отметил Соловьев. - Вот они, новые лица российских управленцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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