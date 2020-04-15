2020-04-15T10:27:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Как из-за эпидемии коронавируса будут проходить ЕГЭ и ГИА у пермских школьников

Сроки сдачи перенесут, а экзамен по выбору у девятиклассников отменят [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Несмотря на то, что сейчас происходит в крае, России и мире, дети все равно должны иметь возможность сдать экзамены и поступить в вузы или техникумы.Несмотря на то, что сейчас происходит в крае, России и мире, дети все равно должны иметь возможность сдать экзамены и поступить в вузы или техникумы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

15 апреля на заседании Правительства Пермского края шла речь о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации. В этом году из-за эпидемии коронавируса сроки сдачи экзаменов перенесут: у выпускников 11 классов ЕГЭ начнутся с 8 июня, а у ГИА у девятиклассников - с 9 июня.

Девятиклассники будут сдавать только два экзамена

- Несмотря на то, что сейчас происходит в крае, России и мире, дети все равно должны иметь возможность сдать экзамены и поступить в вузы или техникумы, - выступила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. – Это их жизнь, и другого времени у них не будет, поэтому наша задача – не смотря на все сложности обеспечить им эту возможность.

Экзамены в девятом классе в Пермском крае сдают 28 тысяч детей. Из них 2, 5 тысячи - дети с ограниченными возможностями здоровья. Все пункты для проведения экзаменов и их техническое оснащение уже готово.

"Не качайтесь на качелях, обливайте фрукты кипятком и откажитесь от чипсов". Советы главного терапевта Минздрава Пермского края, как пережить изоляцию.

00:00
00:00

- Самое важное в этом году: федеральный центр принял решение, что девятиклассники будут сдавать только два экзамена: русский и математику, а экзаменов по выбору не будет, - отметила министр. – Правда, пока официальных документов нет, мы их ждем, после этого будем дорабатывать свои документы о прохождении этого экзамена.

Будут работать 103 пункта сдачи ЕГЭ

Что касается ЕГЭ для выпускников 11 классов, то сдавать его будут 13 874 человека. ЕГЭ традиционно состоит из трех периодов: досрочного основного и дополнительного. Досрочный в этом году должен был пройти в марте-апреле, но по понятным причинам не состоялся. Поэтому сейчас он будет проходить вместе с основным периодом, но в резервные сроки. Сдавать его будут около 400 выпускников прошлых лет.

Из-за коронавируса основной период сдачи ЕГЭ перенесен с 25 мая на 8 июня. В проведении дополнительного периода ничего нового пока нет, он должен состояться в сентябре, тогда у ребят появится возможность пересдать экзамен. В минобре отметили, что ЕГЭ сейчас сдают не только выпускники школ, но студенты после окончания СПО. Это сильные ребята, которые хотели бы продолжить обучение в вузе.

Самая сложная задача сейчас – подготовить пункты проведения экзаменов. Ведь если не будет работать хотя бы одна камера, то экзамен не будет засчитан. Поэтому сейчас идет техническое оснащение пунктов: установка металлодетекторов, средств подавления сотовой связи и закупка оборудования для печати материалов в аудитории. На эти цели в этом году было выделено 16 миллионов рублей.

В целом для сдачи ЕГЭ в Прикамье будет работать 103 пункта. 71 будет открыт в школах, 18 – в сисиеме ГУФСИН. Остальные - на дому, где экзамены будут сдавать дети, которые по медицинским показаниям не смогут прибыть в пункт сдачи ЕГЭ. Таких ребят в этом году 82 человека.

Эксперты проведут серию видеоуроков

В пунктах сдачи ЕГЭ все будет организовано так, что списать ответ будет невозможно. Да и случаев, когда дети пытаются проносить на экзамен телефоны или шпаргалки, за последние годы не было. Правда, в прошлом году один выпускник попросил другого проверить свою работу, поэтому сейчас оба они служат в армии.

- Хочу отметить, что с 17 апреля ведущие эксперты ЕГЭ, которые потом будут проверять работы ребят, начнут проводить в интернете серию видеоуроков, где все задания предстоящих экзаменов будут детально разбираться, поэтому прошу ребят подключаться и активно участвовать в них, чтобы иметь возможность хорошо подготовиться к ЕГЭ и ГИА, - посоветовала выпускникам Раиса Кассина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Перми, последние новости на 15 апреля 2020 года: на домашнем карантине находятся 1813 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 15 апреля 2020 года [аудио] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Кашель не проходит, никто не лечит»: Пенсионерка рассказала о жизни в доме престарелых под Смоленском, где у 86 человек заподозрили коронавирус
Пожилые люди считают, что их заразил врач. Якобы, у него жена работала в поликлинике, и там контактировала с больным
Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 14 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»
Карта будет обновляться по мере поступления новых данных о COVID-19. На 14 апреля 2020 года в Прикамье зарегистрировано 87 случаев заражения, из них - двое детей и трое подростков
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Новости 24
В Пермском крае платежи за теплоэнергию сократились почти в два раза
«Чтобы не было слишком поздно». Как уберечь ребенка от наркотиков
В Перми планируют изменить путь следования нескольких автобусов
Врачи пермской поликлиники: «Мы сами придем к вам!»
Тесты на подтверждение у пермяков коронавируса не будут направлять в Москву
В Пермском краевом военном госпитале будут размещать больных с коронавирусом
За время карантина по коронавирусу в Перми, вывезли и обезвредили три тонны опасных медицинских отходов
Оперативники просят откликнуться пермяков, пострадавших от рук вора [фото]
25 пермских футболисток наконец-то вернулись из Турции, откуда не могли вылететь из-за коронавируса
Запрет на продажу медицинских масок с наценкой более 10 копеек продержался всего неделю
В условиях коронавируса более 1600 волонтеров Прикамья присоединились к акции #МыВместе
В Прикамье прекратили поиски потерявшегося дачника
Пермский Роспотребнадзор против скопления людей в храмах на Пасху
В полиции Перми рассказали, где и сколько будет постов ДПС в условиях режима самоизоляции
Преступники в масках ограбили дом агента Евгения Малкина
Почта предлагает пермякам 5000 свободных рабочих мест
Пермяки могут задать вопросы по выплатам 5000 рублей на прямой линии
В Березниках и Соликамске госпитализированы первые пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирус
Заместитель председателя правительства Пермского края написал заявление
Соцсети, телеграм-каналы и новости в эпоху коронавируса: интервью с депутатом и владельцем крупнейшей сети пермских соцмедиа-сообществ Ильей Лисняком
В Пермском крае диагноз коронавирус подтвержден у 13 медработников
«На лице была черная маска». В центре Перми с высотки упал 19-летний парень
В Пермском крае в доме многодетной семьи случился пожар, двое погибли
Какие автобусы хуже всего обрабатывают в период самоизоляции по коронавирусу