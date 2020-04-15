Как из-за эпидемии коронавируса будут проходить ЕГЭ и ГИА у пермских школьников

15 апреля на заседании Правительства Пермского края шла речь о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации. В этом году из-за эпидемии коронавируса сроки сдачи экзаменов перенесут: у выпускников 11 классов ЕГЭ начнутся с 8 июня, а у ГИА у девятиклассников - с 9 июня.

Девятиклассники будут сдавать только два экзамена

- Несмотря на то, что сейчас происходит в крае, России и мире, дети все равно должны иметь возможность сдать экзамены и поступить в вузы или техникумы, - выступила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. – Это их жизнь, и другого времени у них не будет, поэтому наша задача – не смотря на все сложности обеспечить им эту возможность.

Экзамены в девятом классе в Пермском крае сдают 28 тысяч детей. Из них 2, 5 тысячи - дети с ограниченными возможностями здоровья. Все пункты для проведения экзаменов и их техническое оснащение уже готово.

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- Самое важное в этом году: федеральный центр принял решение, что девятиклассники будут сдавать только два экзамена: русский и математику, а экзаменов по выбору не будет, - отметила министр. – Правда, пока официальных документов нет, мы их ждем, после этого будем дорабатывать свои документы о прохождении этого экзамена.

Будут работать 103 пункта сдачи ЕГЭ

Что касается ЕГЭ для выпускников 11 классов, то сдавать его будут 13 874 человека. ЕГЭ традиционно состоит из трех периодов: досрочного основного и дополнительного. Досрочный в этом году должен был пройти в марте-апреле, но по понятным причинам не состоялся. Поэтому сейчас он будет проходить вместе с основным периодом, но в резервные сроки. Сдавать его будут около 400 выпускников прошлых лет.

Из-за коронавируса основной период сдачи ЕГЭ перенесен с 25 мая на 8 июня. В проведении дополнительного периода ничего нового пока нет, он должен состояться в сентябре, тогда у ребят появится возможность пересдать экзамен. В минобре отметили, что ЕГЭ сейчас сдают не только выпускники школ, но студенты после окончания СПО. Это сильные ребята, которые хотели бы продолжить обучение в вузе.

Самая сложная задача сейчас – подготовить пункты проведения экзаменов. Ведь если не будет работать хотя бы одна камера, то экзамен не будет засчитан. Поэтому сейчас идет техническое оснащение пунктов: установка металлодетекторов, средств подавления сотовой связи и закупка оборудования для печати материалов в аудитории. На эти цели в этом году было выделено 16 миллионов рублей.

В целом для сдачи ЕГЭ в Прикамье будет работать 103 пункта. 71 будет открыт в школах, 18 – в сисиеме ГУФСИН. Остальные - на дому, где экзамены будут сдавать дети, которые по медицинским показаниям не смогут прибыть в пункт сдачи ЕГЭ. Таких ребят в этом году 82 человека.

Эксперты проведут серию видеоуроков

В пунктах сдачи ЕГЭ все будет организовано так, что списать ответ будет невозможно. Да и случаев, когда дети пытаются проносить на экзамен телефоны или шпаргалки, за последние годы не было. Правда, в прошлом году один выпускник попросил другого проверить свою работу, поэтому сейчас оба они служат в армии.

- Хочу отметить, что с 17 апреля ведущие эксперты ЕГЭ, которые потом будут проверять работы ребят, начнут проводить в интернете серию видеоуроков, где все задания предстоящих экзаменов будут детально разбираться, поэтому прошу ребят подключаться и активно участвовать в них, чтобы иметь возможность хорошо подготовиться к ЕГЭ и ГИА, - посоветовала выпускникам Раиса Кассина.

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