2020-04-14T23:23:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 15 апреля 2020 года: на домашнем карантине находятся 1813 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 15 апреля 2020 года [аудио]
Виктор Правдин
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В Перми используют отечественные тест-системы для выявления коронавируса.В Перми используют отечественные тест-системы для выявления коронавируса.Фото: Василий Вахрин
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По состоянию на 15 апреля 2020 года на домашнем карантине по коронавирусу находятся 1813 жителей Пермского края. 14 апреля пришли положительные результаты на COVID-19 у еще 27 человек. Таким образом, на сегодняшний день коронавирусом заражены 87 жителей Прикамья, из них 17 выздоровели, 3 скончались, еще 67 находятся на лечении в больнице в специальных изолированных боксах.

- Большая часть недавно заболевших, 17 человек, - люди моложе 45 лет, - рассказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - Это экономически активное население, которое продолжило работать в период самоизоляции.

По данным краевого министерства здравоохранения, коронавирусная инфекция дыхательных путей обнаружена у жителей 7 городов Прикамья: помимо Березников, Соликамска и Очера это Краснокамск, Верещагино, Чайковский и Пермь. «КП» публикует на сайте карту по городам края, она постоянно обновляется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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