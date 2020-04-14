Коронавирус в Перми, последние новости на 15 апреля 2020 года: все, что известно на эту минуту
В оперштабе и Минздраве сообщили последние данные о коронавирусе в Перми на 15 апреля 2020 года.
ПЛЮС 27
14 апреля в Прикамье пришло сразу 27 подтвержденных тестов.
Таким образом, статистика за все время складывается такая: в общей сложности в целом по краю подтвердились 58 диагнозов, 16 человек выписаны, трое скончались.
СКОЛЬКО ТЕПЕРЬ ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИЕЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ?
Сейчас лежат в Прикамье в больницах:
- 67 человек с подтвержденным наличием в организме коронавирусной инфекции;
- 44 пациента с симптомами острой респираторной вирусной инфекции и инфекционной пневмонии, у них взяты тесты, которые призваны определить наличие или отсутствие коронавируса;
Домашний карантин:
- 1813 человек изолированы на дому в связи с зарубежными поездками или контактами;
- У 6 человек из числа изолированных дома есть симптомы вирусного заболевания.
ПОЧЕМУ НА ЭТОТ РАЗ ТАК МНОГО?
- Это кумулятивный эффект, - сообщили в Минздраве. - Пришли результаты тестов из Москвы, которые мы отправляли ранее.
- Скорость выявления заболевших в Прикамье повысится, - предупредили в Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. - Результаты исследований пермской лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии больше не требуют подтверждения в Москве.
ГЕОГРАФИЯ РАСШИРИЛАСЬ
Подтвержденные диагнозы по коронавирусу вчера, 14 апреля, пришли в Березники, Соликамск и Очер. Всех троих пациентов госпитализировали.
По данным краевого министерства здравоохранения, коронавирусная инфекция дыхательных путей обнаружена у жителей 7 городов Прикамья: помимо Березников, Соликамска и Очера это Краснокамск, Верещагино, Чайковский и Пермь. «КП» публикует на сайте карту по городам края, она постоянно обновляется.
КОРОНАВИРУС ПОМОЛОДЕЛ
- Большая часть недавно заболевших - 17 человек из 27 - это люди моложе 45 лет, - сообщила министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова. - Это в том числе и представители экономически активного населения, они продолжали работать в период самоизоляции.
В числе тех, у кого подтвердился тест, двое детей. Одному из них 11 лет, его диагноз подтвержден еще 12 апреля. 14 апреля диагноз коронавирус подтвердился у 8-летнего ребенка. Также повторные тесты дали положительный результат еще у троих подростков постарше.
ГДЕ НАХОДЯТСЯ ТЕ, У КОГО ПОДТВЕРДИЛСЯ ТЕСТ?
"Не качайтесь на качелях, обливайте фрукты кипятком и откажитесь от чипсов". Советы главного терапевта Минздрава Пермского края, как пережить изоляцию.
- Они изолированы в МСЧ № 1 (12 человек), в Краевой клинической инфекционной больнице (7 человек), в Краевой клинической больнице (2 человека) в Перми, а также 4 человека лежат в больнице в Очере, по одному человеку - в медучреждениях Березников и Соликамска, - рассказали в краевом Минздраве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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