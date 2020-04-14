2020-04-14T23:01:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 15 апреля 2020 года: все, что известно на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 15 апреля 2020 года [аудио]
Андрей МАТЛИН
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Привычка портить стенки давно приобрела вирусный характер.Привычка портить стенки давно приобрела вирусный характер.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В оперштабе и Минздраве сообщили последние данные о коронавирусе в Перми на 15 апреля 2020 года.

ПЛЮС 27

14 апреля в Прикамье пришло сразу 27 подтвержденных тестов.

Таким образом, статистика за все время складывается такая: в общей сложности в целом по краю подтвердились 58 диагнозов, 16 человек выписаны, трое скончались.

СКОЛЬКО ТЕПЕРЬ ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИЕЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ?

Сейчас лежат в Прикамье в больницах:

- 67 человек с подтвержденным наличием в организме коронавирусной инфекции;

- 44 пациента с симптомами острой респираторной вирусной инфекции и инфекционной пневмонии, у них взяты тесты, которые призваны определить наличие или отсутствие коронавируса;

Домашний карантин:

- 1813 человек изолированы на дому в связи с зарубежными поездками или контактами;

- У 6 человек из числа изолированных дома есть симптомы вирусного заболевания.

ПОЧЕМУ НА ЭТОТ РАЗ ТАК МНОГО?

- Это кумулятивный эффект, - сообщили в Минздраве. - Пришли результаты тестов из Москвы, которые мы отправляли ранее.

- Скорость выявления заболевших в Прикамье повысится, - предупредили в Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. - Результаты исследований пермской лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии больше не требуют подтверждения в Москве.

ГЕОГРАФИЯ РАСШИРИЛАСЬ

Подтвержденные диагнозы по коронавирусу вчера, 14 апреля, пришли в Березники, Соликамск и Очер. Всех троих пациентов госпитализировали.

По данным краевого министерства здравоохранения, коронавирусная инфекция дыхательных путей обнаружена у жителей 7 городов Прикамья: помимо Березников, Соликамска и Очера это Краснокамск, Верещагино, Чайковский и Пермь. «КП» публикует на сайте карту по городам края, она постоянно обновляется.

КОРОНАВИРУС ПОМОЛОДЕЛ

- Большая часть недавно заболевших - 17 человек из 27 - это люди моложе 45 лет, - сообщила министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова. - Это в том числе и представители экономически активного населения, они продолжали работать в период самоизоляции.

В числе тех, у кого подтвердился тест, двое детей. Одному из них 11 лет, его диагноз подтвержден еще 12 апреля. 14 апреля диагноз коронавирус подтвердился у 8-летнего ребенка. Также повторные тесты дали положительный результат еще у троих подростков постарше.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ ТЕ, У КОГО ПОДТВЕРДИЛСЯ ТЕСТ?

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- Они изолированы в МСЧ № 1 (12 человек), в Краевой клинической инфекционной больнице (7 человек), в Краевой клинической больнице (2 человека) в Перми, а также 4 человека лежат в больнице в Очере, по одному человеку - в медучреждениях Березников и Соликамска, - рассказали в краевом Минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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