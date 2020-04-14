Афиша онлайн-трансляций в Перми с 14 по 21 апреля

Что делать пермякам сидя дома? Смотреть спектакли и слушать выступления знаменитых музыкантов. Пермские театры и филармония предлагают онлайн-трансляции записей концертов и спектаклей, а музеи приглашают на экскурсии. Даем расписание на ближайшую неделю.

Театр оперы и балета

14 апреля - Концерт из цикла «Легенды Пермского театра». (6+).

15 апреля - П. Чайковский «Лебединое озеро», классический балет в редакции Алексея Мирошниченко, (6+)

17 апреля - Н. Римский-Корсаков « Царская невеста», опера. (6+)_

18 апреля – Концерт «Живые души. Творческая мастерская Владимира Васильева». (6+)

19 апреля - Л. Делиб «Фадетта», балет. (0+)

20 апреля - Ф. Мендельсон-Бартольди Оратория «Илия». (6+)

21 апреля – «Легенды Пермского театра. Лидия Соляник». (0+)

Начало всех трансляций в 19.00. Посмотреть их можно на сайте оперного театра: permopera.ru/media/mediate.

Также трансляции спектаклей и концертов Пермского театра оперы и балета можно смотреть на площадке «Яндекс.Эфир». Зрителям доступны записи романтического балета «Сильфида» Левенсхольда, балета-сказки «Голубая птица и принцесса Флорина» на музыку Адана в постановке Алексея Мирошниченко и оперы «Богема» Пуччини в постановке режиссера Филиппа Химмельманна и дирижера Теодора Курентзиса.

Театр-Театр

«Пеппи». Фото: Алексей Гущин

14 апреля – «Бесприданница» (16+)

15 апреля - «Одиссея». (12+).

16 апреля - «Шинель». (12+).

17 апреля - «Доктор Живаго». (16+).

18 апреля - «Пеппи». (6+).

19 апреля - «Триумф мюзикла». (12+).

20 апреля - «#Конституция РФ». (16+).

21 апреля - «Пиковая дама». (12+).

Ссылки на записи будут появляться на официальных страницах Театра-Театра в соцсетях vk.com/teatrteatrperm в 19.00.

Театр «У Моста»

14 апреля в 19.00 начнется показ записи эксцентрической комедии «Мандат» по пьесе Н. Эрдмана. С этого спектакля в 1988 году началась славная история театра «У Моста».

16 апреля в 19.00 состоится премьерный показ эксклюзивного видео «За кулисами театра и кино», в которое вошли интервью артистов театра «У Моста» журналисту и автору фильма «Тридцатое измерение» Варваре Кальпиди.

Онлайн-показы состоятся на YouTube-канале и в группах театра в ВКонтакте и Фейсбуке.

Пермская филармония

Ансамбль волынщиков City Pipes

14 апреля - юбилейный концерт квартета «Каравай». (6+).

15 апреля - концерт органной музыки в исполнении одного из лучших органистов Франции, титулярного органиста собора Нотр-Дам де Пари Винсента Дюбуа. Прозвучат произведения Баха, Моцарта, Фрранка. (6+)

16 апреля – концерт обладателя 1-ой премии и золотой медали (единодушие жюри) XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского пианиста Дмитрия Маслеева (Москва). Прозучит музыка Баха, Листа, Шопена, Бетховена, Прокофьева. (6+)

17 апреля - «Влюбленным в Ирландию». Мелодии Ирландии и Шотландии прозвучат в исполнении группы волынщиков City Pipes в ансамбле с органом. (6+)

18 апреля - Юбилейный концерт оркестра русских народных инструментов «Суждено России возродиться». (6+)

19 апреля - П. И. Чайковский «Детский альбом» в исполнении камерного оркестра «В-А-С-Н» из Екатеринбурга. (6+)

Трансляции на сайте Пермской филармонии filarmonia.online будут идти каждый день в 19.00.

Пермская государственная художественная галерея

Пермская галерея до конца мая приглашает на онлайн-экскурсии в реставрационные мастерские. (0+)

- Реставрационная мастерская – один из важнейших отделов Пермской галереи, своего рода клиника для экспонатов, - говорят в галерее. - А реставраторы — как врачи. Они тоже используют медицинские инструменты — скальпели, иглы, пинцеты, шприцы, компрессы, ватные тампоны. И главный принцип тот же: не навреди. Наши мастера имеют дело с самыми разными видами предметов искусства – от графики и живописи до драгоценных металлов и предметов из текстиля. Предлагаем заглянуть в мастерскую и посмотреть, как проходят будни наших реставраторов.

Также галерея предлагает цикл авторских видеорассказов «Детали», каждый из которых посвящен одному произведению из постоянной экспозиции Галереи. Ведущие: научные сотрудники Пермской галереи. (12+)

Увидеть их можно на сайте галереи permartmuseum.ru.

Музей пермских древностей

Музей пермских древностей

Музей пермских древностей приглашает на онлайн-квест «Такие разные динозавры». Ежедневно на страничке vk.com/mamont_perm будут публиковаться вопросы и задания от Музея пермских древностей. А каждый вечер в 21.00 детей ждут «Ночные сказки» в исполнении Юлии Глазыриной и Егора Мельникова. (0+)

19 апреля в 16.00 в прямом эфире на канале youtube Музея пермских древностей выступит с лекцией доцент кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Григорьев, автор научно-популярной книги для детей «Как откопать своего динозавра?». (0+).

Музей-заповедник «Пермь-36»

Ежедневно в 15.00 мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» на своем канале в youtube транслирует спектакль «Ожидание» (12+), в основе которого лежит пьеса Льва Тимофеева. В день 10-й годовщины знакомства супруги, занимающиеся распространим «самиздата», ждут «людей в гражданском» и ареста, а во время ожидания ссорятся, мирятся, вспоминают арестованных друзей-диссидентов, читают стихи и осознают свою любовь к Родине. В ролях Андрей и Ирина Моляновы.