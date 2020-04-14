Как и куда можно ездить пермякам, уехавшим на самоизоляцию на дачу

У моей мамы все подоконники в квартире уставлены поддонами с рассадой. Помидоры и перцы ждут завершения режима самоизоляции, а заодно и теплых дней, чтобы отправиться на дачу. Но как быть тем, кто выращивает рассаду не сам, а привык покупать ее в магазинах или на рынке? И продают ли сейчас семена и саженцы плодовых деревьев и кустарников?

В гипермаркете «Семья» целый стенд с семенами. Есть все – от моркови до томатов. Продают и грунт для рассады. А вот лук-севок закончился. Еще неделю назад можно было купить его, а сейчас – увы.

Похоже, пермяки спохватились, что дачный сезон не за горами. Тем более, что дачникам разрешили уезжать на свои участки. Региональный оперштаб разрешил пермякам поездки на дачи, но как на новое место самоизоляции, и только на личном автотранспорте.

- При выборе в качестве места самоизоляции дачи, садового дома дальнейшее передвижение из этих мест будет возможно только по общим правилам: до ближайшего продуктового магазина, аптеки, с работы и на работу и так далее, - рассказали в оперативном штабе. - При перемещении рекомендуем иметь при себе документы на дачу.

А мы решили проверить, где можно купить сейчас семена, рассаду и саженцы.

- У нас работают все магазины, - ответили в агрофирме «Усадьба». – Есть грунт для посадки и семена. Привезли саженцы яблонь. Саженцев кустарников – смородины, крыжовника - пока нет. Но вы оставьте заявку, как они «проснутся», мы вам сообщим. Есть рассада томатов, перцев, баклажанов, но она будет продаваться только в мае. Цены останутся такими же, как в прошлом году.

Продают в «Усадьбе» и лук-севок. Шесть сортов по 350 рублей за килограмм.

- Все наши магазины работают в штатном режиме, - рассказали в сети магазинов «Дачник». – У нас есть саженцы плодовых деревьев и кустарников. А рассаду овощей – огурцов, томатов - привезем позже, когда заморозков не будет.

В питомнике «Марьина роща» в Пермском районе сообщили, что заявки на саженцы принимаются, но забрать их можно будет только после окончания карантина.

Компания «Зеленый мир» сообщила, что на время самоизоляции работает в режиме бесконтактной доставки.

- Вы можете заказать у нас рассаду цветов, семена, землю, удобрения, - отметили в компании.- И мы их привезем.

На мини-рынке на улице Островского семь сортов лука-севка по цене от 290 до 350 рублей. Продают и семейный лук – по 400 рублей за килограмм. Есть рассада цветов – лилии, розы. А вот рассаду овощей еще не продают – пообещали после 15 мая.

Впрочем, при нашей погоде раньше этого срока могут высаживать рассаду только обладатели обогреваемых теплиц.

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности 00:00 00:00

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