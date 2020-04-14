Испытано на себе: Как «сова» превращалась в «голубя», или переход на 8-часовой сон

«Все, я так больше не могу!» - простонала я однажды утром, практически на ощупь пробираясь на кухню к кофеварке. Глаза упорно отказывались открываться. Вчерашний детектив оказался очень увлекательным. И поиски убийцы затянулись у меня почти до двух часов ночи. А вставать пришлось в семь. Работа не ждет, даже во время самоизоляции

Весь день я ходила как зомби, а к вечеру решила перейти от режима «совы» на полноценный 8-часовой сон, следуя советам врача-сомнолога.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Я - сова. То есть человек, который предпочитает поздно ложиться и поздно вставать. Учась в институте, я начинала писать курсовые в девять вечера, а на занятия предпочитала приходить к третьей паре - если первые две были лекциями. Но на работе, даже на удаленке, подобное не прокатит. И чтобы сесть за компьютер в девять утра, надо вставать не позже полвосьмого.

А вечером, оторвавшись от экрана, нужно поесть, приготовить еду на завтра, сделать еще пару-тройку домашних дел. Затем перед сном, чтобы отдохнуть и переключиться, - взять в руки книгу. И, конечно, оторваться от нее не получится, пока не дочитаешь до последней страницы. То есть спать я ложилась не ранее часа-двух ночи. На сон оставалось 5-6 часов.

Поэтому первым делом я мужественно отказалась от ночных чтений. А затем пустилась на небольшую хитрость – перевела будильник в спальне на полчаса вперед. То есть я ложилась спать как бы в полночь, а на самом деле – в полдвенадцатого. И вставать в таком случае, согласно переведенным часам, мне пришлось бы уже в восемь, то есть на полчаса позже обычного. Легкий самообман. Но ведь, когда прилетаешь в другой часовой пояс, также привыкаешь к новому времени.

Раз уже я начинаю эксперимент, то подойти к нему стоит серьезно. Я смерила давление - 110/64. Сдала кровь – результаты анализа оказались в пределах нормы, хотя и ближе к нижней границе. Сахар – 4,91 ммоль/л, тоже в пределах нормы.

Вечерние дела затянулись. И я малодушно начала подумывать, а не отложить ли начало эксперимента или хотя бы лечь чуть позже запланированного. Но муж-«жаворонок», который радостно поддержал идею, строго заявил: «Тебе пора спать!».

Комментарий сомнолога

- В народе говорят, что надо спать именно 8 часов, но это средний показатель, - объясняет врач-сомнолог Григорий Анисимов. - Есть жесткий минимум сна, без которого человек не может физически существовать – это 5 часов. Но и то, при 5-часовом сне он будет более невнимательным, станет принимать неправильные решения. То есть для жизнедеятельности пяти часов достаточно, но для того, чтобы нормально действовали психика, память, работоспособность и внимание, нужно спать не менее 6-7 часов.

Исследования, проведенные в США, подтвердили, что продолжительность жизни у тех, кто спит меньше 5 часов и больше 10, – короче, чем у тех, кто спит 6-8 часов. Но необходимая продолжительность сна зависит от возраста. Чем старше человек, тем меньше у него потребность в сне. Если новорожденный спит 18-20 часов, то пожилому человеку достаточно 5-6 часов, причем не только подряд, но полифазным сном – отдыхая днем по 15-20 минут и так набирая 5 часов в сутки.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

После вчерашнего недосыпа уснула я быстро. И утром встала довольно бодро. Весь день я чувствовала себя отлично.

Воодушевленная минувшим опытом, решила лечь еще на полчаса раньше. Но не тут-то было. Сон не шел. Я добросовестно закрывала глаза, пыталась подумать о чем-нибудь приятном, представляла себя на пустынном морском берегу… Все без толку. Светящиеся цифирки часов укоризненно демонстрировали: час ночи, два, три… Сморило меня уже где-то под утро.

Комментарий сомнолога

- Заставлять себя спать нельзя ни в коем случае, можно включить обратную реакцию, еще больше ухудшить сон, - говорит Григорий Анисимов. - Сон должен успокоить, примирить эмоции. А если человек пытается себя усыпить в определенное время, он себя накручивает, еще больше повышая уровень возбуждения нервной системы. Надо не смотреть на часы, а наоборот убрать их, чтобы они не отвлекали. Лучше встать, пойти погулять по квартире, сделать какие-то бытовые вещи, которые позволят не зацикливаться на засыпании. А потом, почувствовав сонливость, сразу ложиться в постель.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Все, хватит. Действую строго по графику. Ложусь в полдвенадцатого, встаю в полвосьмого. На удивление, вечером я быстро разделалась с текущими домашними делами. Но очередной книгой не соблазнилась. Чтобы подготовиться ко сну, решила заняться самой занудной работой – глажкой белья. Монотонное движение утюга успокаивало, навеивало сонливость. И я спокойно легла в назначенное время. А утром также легко проснулась.

Комментарий сомнолога

- Существуют стадии сна, которые имеют определенную очередность, - говорит Григорий Анисимов. - Это у нас закреплено генетически. Человеку лучше просыпаться в оптимальную стадию – фазу сновидений. Тогда ты быстрее активизируешься, быстрее включаешься в рабочее состояние. А вот если будильник вырывает тебя из глубокой стадии сна, вставать очень тяжело. Чтобы определить, в какое время нужно ложиться и вставать, надо ориентироваться на свое самочувствие. Если встал бодрый, активный – все хорошо. А если наоборот тяжело встать, голова, как в тумане, - значит, не угадал. Надо попробовать на следующий раз чуть пораньше проснуться.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Накануне выходных я решила дать себе слабинку: лечь на часок позже. «Я же всю неделю была хорошей девочкой, могу и почитать немного перед сном, а утром встану попозже, отосплюсь», - быстро уговорила я себя.

Но нарушение режима отозвалось жесткой бессонницей. Оказалось, что за неделю организм уже привык ложиться в определенное время и возмутился. Легла я в час, а потом до трех часов крутилась в постели, пытаясь уснуть. В итоге хоть утром я и встала после 11, но весь день ходила с тяжелой головой.

Комментарий сомнолога

- Это называется сонное опьянение, когда какое-то время после пробуждения человек остается дезориентированным, может вести себя неадекватно, бормотать что-то невпопад, принять неоправданное решение, - говорит Григорий Анисимов. – Это когда человек встает из глубокой стадии сна, не проснувшись, как следует. Иногда проявляется драматично в выходной день, когда человек встает не в свой режим, в фазе сновидения, а пытается отоспаться, и просыпается позже, в фазе глубокой стадии сна. Тогда у него наступает сонное опьянение: головная боль, раздражительность, мигрень выходного дня, - в общем, весь день насмарку. Поэтому надо жить в своем режиме и вставать оптимально в стадии сновидения.

ДНИ С ВОСЬМОГО ПО ТРИНАДЦАТЫЙ

Всю неделю я спала по восемь часов и не узнавала себя. Вставала бодрой, кофе пила уже для удовольствия, а не в качестве радикального средства для побудки. Работа делалась легко.

ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

В воскресенье я проснулась без будильника, но почти как обычно – в восемь. А онлайн-тренировка у меня только в 12. Обычно до нее я успевала только позавтракать. Поразмышляла – а не поваляться ли мне в постельке. Но решила встать. В итоге до занятийя успела сделать уборку в квартире.

Но затем я совершила большую ошибку. Устав после тренировки, ближе к вечеру решила поспать часок. Найденное равновесие оказалось очень хрупким. Вечером опять навалилась бессонница. Хотя я легла в уже привычное время, не смогла уснуть, провалявшись бездумно до трех ночи.

Комментарий сомнолога

- Это называется психо-физиологической бессонницей, - говорит Григорий Анисимов. - Когда приходит вечер, и у человека внутри возникает высокий уровень возбуждения, потому что он запомнил предыдущую бессонную ночь, как пытался себя заставить уснуть. Опять же – не надо заставлять себя спать.

ТРИ НЕДЕЛИ СПУСТЯ

Первая мысль после завершения эксперимента – «Ох, и почитаю же я наконец!» Впрочем, едва вечером я взяла книгу, меня потянуло ко сну. Три недели раннего засыпания сказались.

Но в итоге я почувствовала себя значительно спокойнее. По утрам вставала без проблем. Померила давление, оно немного поднялось, став 120/72, зато теперь днем меня не клонило в сон. А на тот случай, если вдруг я опять зачитаюсь до утра, у меня есть замечательный совет сомнолога.

- Если вы не выспались, можно вздремнуть днем, в обеденный перерыв, 15-20 минут, если получится, - говорит Григорий Анисимов. - Этот отдых приносит освежающий сон, замечательно восстанавливает силы.

АНЕКДОТ В ТЕМУ:

Спать по 4 часа в сутки несложно. Сложно потом не спать остальные 20 часов.