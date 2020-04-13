2020-04-13T23:07:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Перми на 14 апреля 2020 года: инфекция унесла три жизни

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Перми на 14 апреля 2020 года
Виктор Правдин
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Число умерших из-за коронавируса в Перми на 14 апреля составило 3 человека. Напомним, первой жертвой COVID-19 стал 48-летний мужчина, он скончался в медучреждении вечером 31 марта. Помимо коронавируса мужчина страдал серьезным онкологическим заболеванием.

В этот же день в боксированной палате инфекционной больницы скончалась главный редактор газеты «Деловой INтерес» Анастасия Петрова. Сначала причину смерти журналистки попытались скрыть от пермяков, но после резкой критики главы региона Дмитрия Махонина медики все же назвали достоверную причину ее смерти.

Третьей жертвой коронавируса стал 69-летний мужчина. Он скончался утром 8 апреля. Как сообщили в региональном оперативном штабе, у умершего пациента были также тяжелые сопутствующие заболевания - сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

Сейчас в Прикамье 60 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них - 41 пациент проходит лечение в специализированных медучреждениях, 1 пациент изолирован на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников в связи с отсутствием клинических проявлений заболевания, 15 человек выздоровело.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин выступил с очередным видеообращением к жителям региона. Глава Прикамья отметил, что пик эпидемии в нашем регионе еще не пройден. А остановить эпидемию станет возможно, если каждый житель региона будет соблюдать режим изоляции.

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что ситуация в регионах отстает от столичной на 4-5 недель. У регионов сейчас есть время подготовить койки и врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Перми, последние новости на 13 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 13 апреля 2020 года[аудио] (подробнее...)

«Деньги заканчиваются, и сколько нам тут еще жить - неизвестно». 12 пермяков с детьми из-за эпидемии коронавируса застряли в Таиланде

Туристы записали видеообращение к главе региона Дмитрию Махонину и просят помочь им [видео, аудио] (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Коронавирусный дозор» Радио «КП»: почему родители продолжают водить своих ребят на детские площадки
Каждый день, облачившись в перчатки и маску, наш журналист выходит на улицы Москвы и задает прохожим краеугольный вопрос последних недель: «Люди, почему вы не сидите дома?». Результат дозора слушайте на радио «Комсомольская правда»!
Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 13 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»
Карта будет обновляться по мере поступления новых данных о COVID-19. На 13 апреля 2020 года в Прикамье зарегистрировано 60 случаев заражения, один заразившийся - ребенок
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
Новости 24
В Пермском крае окончены поиски 31-летнего мужчины, пропавшего в начале февраля
Пик заболеваемости коронавирусом в Пермском крае ожидается через 3-4 недели
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч физических лиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 млрд рублей
Глава Пермского края рассказал, как жителям региона удастся остановить эпидемию коронавируса
Пермяк наспор вызвал скорую помощь, сообщив, что у него коронавирус
В Соликамске появится народный путеводитель «Городские легенды»
В Пермском крае в аварии разбились трое мужчин
Какой будет погода на предстоящей неделе в Прикамье
В Прикамье разрешили работать шиномонтажным организациям
Стало известно сколько тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Пермском крае
Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Перми нет
В Перми доноры будут сдавать кровь по предварительной записи
За записки с угрозой проколоть шины пермяк получил реальный срок
В Пермском крае увеличилось количество пациентов, проходящих лечение от коронавируса
Пермские школьники получают очередные продуктовые наборы в период самоизоляции
В Перми подростки создадут арт-объекты для городских улиц
Верующих не пустят в храмы на Пасху
Полицейские Пермского края будут получать надбавки за работу в период самоизоляции
Пермяки выиграли конкурс, построив самого большого снеговика в России
Поможет ли справиться с пневмонией при коронавирусе горячее обертывание