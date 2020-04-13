Число умерших из-за коронавируса в Перми на 14 апреля 2020 года: инфекция унесла три жизни

Число умерших из-за коронавируса в Перми на 14 апреля составило 3 человека. Напомним, первой жертвой COVID-19 стал 48-летний мужчина, он скончался в медучреждении вечером 31 марта. Помимо коронавируса мужчина страдал серьезным онкологическим заболеванием.

В этот же день в боксированной палате инфекционной больницы скончалась главный редактор газеты «Деловой INтерес» Анастасия Петрова. Сначала причину смерти журналистки попытались скрыть от пермяков, но после резкой критики главы региона Дмитрия Махонина медики все же назвали достоверную причину ее смерти.

Третьей жертвой коронавируса стал 69-летний мужчина. Он скончался утром 8 апреля. Как сообщили в региональном оперативном штабе, у умершего пациента были также тяжелые сопутствующие заболевания - сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

Сейчас в Прикамье 60 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них - 41 пациент проходит лечение в специализированных медучреждениях, 1 пациент изолирован на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников в связи с отсутствием клинических проявлений заболевания, 15 человек выздоровело.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин выступил с очередным видеообращением к жителям региона. Глава Прикамья отметил, что пик эпидемии в нашем регионе еще не пройден. А остановить эпидемию станет возможно, если каждый житель региона будет соблюдать режим изоляции.

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что ситуация в регионах отстает от столичной на 4-5 недель. У регионов сейчас есть время подготовить койки и врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Перми, последние новости на 13 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 13 апреля 2020 года[аудио] (подробнее...)

«Деньги заканчиваются, и сколько нам тут еще жить - неизвестно». 12 пермяков с детьми из-за эпидемии коронавируса застряли в Таиланде

Туристы записали видеообращение к главе региона Дмитрию Махонину и просят помочь им [видео, аудио] (подробнее...)