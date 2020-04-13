Бывший министр территориального развития Пермского края окажется на скамье подсудимых

Отдел особо важных дел Следственного комитета по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела, в котором обвиняется бывший первый заместитель председателя Правительства Пермского края - министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров.

Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

- Следствием установлено, что с начала 2017 года по сентябрь 2018 года обвиняемый участвовал в управлении, а также оказывал покровительство в иной форме коммерческой организации, которой руководил его знакомый, - сообщает СУСК по Пермскому краю. - Управляя указанной коммерческой организацией, министр давал указания, советы, рекомендации, получал информацию о ходе выполнения контрактов, участвовал в переговорах с поставщиками строительных материалов, требовал от глав муниципальных образований оказывать данной коммерческой организации содействие при исполнении контрактов, а также убеждал их подписать акт выполненных работ «задним числом», чтобы избежать штрафных санкции со стороны плательщика.

Такие факты выявлены следствием при исполнении коммерческой организацией нескольких муниципальных контрактов по ремонту автодорог и благоустройству придомовых территорий и улиц в городе Кунгуре Пермского края, при проведении капитального ремонта стадиона «Шахтер» в городе Кизеле Пермского края, общей стоимостью более 40 млн. рублей, а также при строительстве универсальной спортивной площадки (межшкольный стадион) в городе Кунгуре Пермского края общей стоимостью более 22, 6 млн. рублей.

В мае-июне 2017 года, с целью организации незаконного приобретения за счёт средств Резервного фонда Правительства Пермского края речных судов (катеров) без проведения конкурсных процедур для транспортного обслуживания населения Гайнского муниципального района Пермского края, обвиняемый неоднократно давал незаконные указания и советы главе Гайнского муниципального района объявить на территории указанного района фиктивный режим «чрезвычайная ситуация», тем самым подстрекая последнего на совершение служебного подлога.

Глава Гайнского муниципального района, будучи в служебной зависимости от министра, выполняя его незаконные указания и советы, незаконно и необоснованно в мае и два раза в июне 2017 года издал постановления «О введении режима «Чрезвычайная ситуация», хотя фактические обстоятельства для объявления данного режима, предусмотренные законом на территории этого района в указанный период отсутствовали.

Еще министр организовал и лично согласовал подписание врио Губернатора Пермского края – председателем Правительства Пермского края распоряжения о выделении Гайнскому муниципальному району денег из Резервного фонда Правительства Пермского края в размере 18, 4 млн. рублей, достоверно зная, что для введения режима «Чрезвычайная ситуация» и основания для выделения денежных средств нет. За счет выделенных из Резервного фонда Правительства Пермского края денег администрацией Гайнского муниципального района вне конкурса были куплены два катера для обеспечения паромной переправы в Гайнском муниципальном районе.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения обвиняемому его копии будет направлено в суд для рассмотрения, по существу.

СПРАВКА "КП"

Роман Кокшаров родился 23 февраля 1965 года в Кунгуре.

Окончил строительный факультет Пермского политехнического института.

С 1994 по 2008 год возглавлял строительное предприятие ЗАО «Блок».

Дважды избирался депутатом Кунгурской городской Думы.

В 2008 году вступил в должность главы Кунгура.

В сентябре 2013 года избран на второй срок.