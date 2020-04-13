Пени не начисляются. Как теперь платить за коммуналку?

«Сижу дома. Заплатить за коммунальные услуги не могу. Говорят, что пени за неуплату коммуналки отменили и можно пока не платить. А что потом будет? Как принесут квитанций на сумму больше, чем вся моя пенсия, – и что мне делать?».

Подобными вопросами сейчас задаются многие жители Пермского края, причем не только пенсионеры. Мы обратились за ответами к специалистам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», который занимается подачей тепла и горячей воды в наши дома.

1. Что произошло?

Было принято постановление правительства РФ, по которому временно, с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года, приостанавливается предъявление штрафных санкций за накопленные долги по жилищно-коммунальным услугам. Однако оплата коммунальных услуг остается обязанностью потребителя, поэтому если после окончания моратория у человека образуется задолженность, на всю сумму долга будут начислены пени.

2. Кого касается отсрочка пеней?

Отсрочка (подчеркнем – не отмена!) пеней касается только населения и управляющих компаний, которые обслуживают жилой фонд. С потребителей энергии − юридических лиц в случае нарушения условия договоров энергоснабжения будут взиматься штрафы, проценты и неустойки.

3. Значит ли это, что я могу не платить, и мне ничего не будет?

Нет. После окончания моратория, в 2021 году, энергетики возобновят начисление штрафов. Пени будут начислены с 1 января 2021 года. И если потребитель коммунальных услуг не оплатит их, то ему вначале пришлют предупреждение, а потом могут и отключить отопление и горячую воду коммунальных услуг. А еще к злостному неплательщику могут прийти приставы, которые по решению суда могут арестовать имущество.

4. А если у меня уже есть пени, их спишут?

Постановление не отменяет и не списывает пени. Оно лишь временно запрещает их взимать. Однако оплата коммунальных услуг остается обязанностью потребителя, поэтому после окончания моратория в случае образовавшейся задолженности «ТПлюс» начислит клиентам пени на всю сумму долга.

Что касается ранее начисленных пеней, то «Энергосбыт Плюс» продлил до 30 июня акцию «Весна – тают пени!». Если до этого времени оплатить текущие квитанции за тепло и горячую воду, то пени, начисленные до введения моратория, будут списаны.

5. У моего счетчика заканчивается межповерочный интервал. Что делать? Будете начислять по нормативам?

Все счетчики, межповерочный интервал которых закончится после 6 апреля 2020 года, будут считаться действующими до конца года. Но желательно, как только закончится период самоизоляции, решить вопрос с поверкой или заменой счетчика. Иначе есть шанс забыть об этом, и тогда в новом году вы в течение трех месяцев будете получать начисление по среднему потреблению, а затем с повышающим коэффициентом.

6. Как оплатить услуги онлайн?

Узнать обо всех вариантах оплаты и передачи показаний можно на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

7.Я попал в сложную жизненную ситуацию и при всем желании не могу заплатить. Что мне делать?

- Мы готовы идти навстречу сознательным клиентам, - заявили в Пермском филиале «Энергосбыт Плюс». - Зайдите на наш сайт и свяжитесь с нами любым удобным способом, чтобы узнать, какие возможности вам доступны.