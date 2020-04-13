Коронавирус в Перми: как защитить своего ребенка

Сейчас в Перми 42 человека заражены коронавирусом. Еще около двух тысяч находятся на карантине. Помимо того, как защитить себя от болезни, перед всеми родителями встает вопрос, как уберечь своего ребенка.

Что делать, чтобы ваш ребенок оставался здоровым, рекомендуют врачи пермского Центра медицинской профилактики:

-Расскажите ребенку о профилактике коронавируса.

-Для снижения риска заражения детям лучше оставаться дома. В период пандемии коронавируса исключите посещение каких-либо учреждений, сведите контакты с другими детьми к минимуму.

- Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку нужно рассказать о средствах индивидуальной защиты, пусть он не забывает надевать маску, перчатки, и пользоваться антисептическим средством. Также нельзя трогать грязными руками лицо, нос, рот.

- Мыть руки необходимо, как можно чаще: после посещения улицы, перед едой.

-При чихании и кашле прикрывать рот рукой.

-Расскажите ребенку о личной гигиене, напомните, что нельзя делиться зубными щетками со всеми членами семьи, у каждого в семье должно быть свое полотенце.

- Объясняйте детям, что нельзя есть еду из общих тарелок, пачек, упаковок, если другие ребята тоже погружали в них пальцы

-Увлажняйте нос ребенку спреем с солевым раствором

- И самое главное, если у ребенка появились симптомы заболевания, вызовите врача на дом.

Материал вышел при поддержке ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики».