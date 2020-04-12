Число заболевших коронавирусом в Перми на 13 апреля 2020 года: в больницах изолированы 49 человек с подтвержденным диагнозом

За последние сутки в Перми увеличилось количество зараженных новой коронавирусной инфекцией, такие данные приводит пермский Оперштаб.

По последним данным, новых случаев 15. Из них 6 мужчин, 8 женщин и 1 ребенок. Двое прибыли в Пермский край из Москвы и ОАЭ, остальные контактировали с заболевшими. Из них 7 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 7 - в состоянии средней степени тяжести, 1-тяжелый. Все заболевшие давно изолированы и проходят лечение.

Среди заболевших есть четыре медработника: врач из п. Юго-Камск, 2 медсестры и санитарка из Пермского клинического центра ФМБА (МСЧ № 133). Круг контактировавших со всеми заболевшими находится под наблюдением специалистов.

Большая часть заболевших – в Перми, один человек - из Чайковского, 2 - из Краснокамска.

Круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением специалистов.

В общей сложности в Пермском крае выявлено 60 случаев заболевания коронавирусом, 8 пациентов выздоровели, 3 умерли, на карантине дома находится 2033 человека.

Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Пермского края принял решение, что выходить на досрочные каникулы в текущих эпидемических условиях, нецелесообразно.