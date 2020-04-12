2020-04-12T14:10:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Четыре медика и ребенок. Что известно о 15 новых случаях заражения короновирусной инфекцией в Перми

Дома на карантине находится 2033 человека
Анна Маркова
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

За последние сутки в Перми увеличилось количество зараженных новой коронавирусной инфекцией, такие данные приводит Роспотребнадзор.

Среди заболевших есть один ребенок и четыре медработника: врач из поселка Юго-Камск, 2 медсестры и санитарка из Пермского клинического центра ФМБА (МСЧ № 133). Круг контактировавших со всеми заболевшими находится под наблюдением специалистов.

Итак, на утро 12 апреля 15 новых случаев заражения. Из них 6 мужчин, 8 женщин и 1 ребенок. Двое прибыли в Пермский край из Москвы и ОАЭ, остальные контактировали с заболевшими. Из них 7 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 7 - в состоянии средней степени тяжести, 1-тяжелый. Все заболевшие давно изолированы и проходят лечение.

Большая часть заболевших – в Перми, один человек - из Чайковского, 2 - из Краснокамска. Круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением специалистов.

В общей сложности в Пермском крае выявлено 60 случаев заболевания коронавирусом, 8 пациентов выздоровели, 3 умерли, на карантине дома находится 2033 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Перми, последние новости на 12 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 12 апреля 2020 года [аудио] [обновляется] (подробнее...)

Режим полной самоизоляции в Перми: что делать, если выписали штраф в 20 тысяч рублей?

Пермский адвокат Сергей Калкатин полагает, что режим полной самоизоляции в Прикамье могут ослабить необоснованные «строгости» [аудио] (подробнее…)

В Прикамье по решению суда двух детей без признаков ОРВИ увезли в коронавирусное отделение

Они напрасно уверяли, что здоровы и могут заразиться инфекционной пневмонией [аудио] (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Закроют на сутки в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса
Уже отобраны 60 человек, которых привьют первыми: среди них — разработчик вакцины. Как за ними будут наблюдать и какие есть риски — в нашем материале
Новости 24
Татьяну Буланову госпитализировали в кардиологический центр
У пассажиров рейса Москва-Пермь кинологи искали бомбу
Положительные результаты на коронавирус оказались еще у четырех пермских медиков
В Пермском крае коронавирусной инфекцией заболел ребенок
В период самоизоляции пермяки могут дистанционно встать на учет как безработные и оформить пособие онлайн
В Пермском крае школьники и студенты продолжат дистационное обучение в период самоизоляции
Ложное минирование нон-стоп: жертвами очередного злого розыгрыша стали 49 пассажиров авиарейса Домодедово – Пермь
Доктор Мясников: «Русских и восточных немцев хранит советская прививка БЦЖ?»
В Перми по решению суда двух детей без признаков ОРВИ увезли в коронавирусное отделение
«Прикамья в списке нет». Роспотребнадзор опубликовал последние данные по ситуации с коронавирусом
В Минздраве Прикамья сообщили свежие данные по ситуации с коронавирусом в Перми и Пермском крае
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
«У нас начались ссоры в семье, и мне захотелось покоя». В Перми спасатели сняли с перил моста 17-летнюю девушку
В Прикамье на 17 процентов подрожал сахар, зато подешевели апельсины
Погода в Перми и Пермском крае: потепление до +12 сменится похолоданием