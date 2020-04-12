Четыре медика и ребенок. Что известно о 15 новых случаях заражения короновирусной инфекцией в Перми

За последние сутки в Перми увеличилось количество зараженных новой коронавирусной инфекцией, такие данные приводит Роспотребнадзор.

Среди заболевших есть один ребенок и четыре медработника: врач из поселка Юго-Камск, 2 медсестры и санитарка из Пермского клинического центра ФМБА (МСЧ № 133). Круг контактировавших со всеми заболевшими находится под наблюдением специалистов.

Итак, на утро 12 апреля 15 новых случаев заражения. Из них 6 мужчин, 8 женщин и 1 ребенок. Двое прибыли в Пермский край из Москвы и ОАЭ, остальные контактировали с заболевшими. Из них 7 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 7 - в состоянии средней степени тяжести, 1-тяжелый. Все заболевшие давно изолированы и проходят лечение.

Большая часть заболевших – в Перми, один человек - из Чайковского, 2 - из Краснокамска. Круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением специалистов.

В общей сложности в Пермском крае выявлено 60 случаев заболевания коронавирусом, 8 пациентов выздоровели, 3 умерли, на карантине дома находится 2033 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Перми, последние новости на 12 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 12 апреля 2020 года [аудио] [обновляется] (подробнее...)

Режим полной самоизоляции в Перми: что делать, если выписали штраф в 20 тысяч рублей?

Пермский адвокат Сергей Калкатин полагает, что режим полной самоизоляции в Прикамье могут ослабить необоснованные «строгости» [аудио] (подробнее…)

В Прикамье по решению суда двух детей без признаков ОРВИ увезли в коронавирусное отделение

Они напрасно уверяли, что здоровы и могут заразиться инфекционной пневмонией [аудио] (подробнее…)