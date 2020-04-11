Коронавирус в Перми, последние новости на 11 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

По последним данным Роспотребнадзора России, в Пермском крае увеличилось число подтвержденных диагнозов на COVID-19: подтвердились тесты на коронавирус еще у 4 жителей Прикамья. Трое из них – это медицинские работники, которые контактировали с пациентами с положительным тестом.

- Это все «контактные» случаи, - сообщили в краевом Минздраве. – С пациентами с подтвержденными тестами контактировали медицинские работники Пермской краевой инфекционной больницы, городской поликлиники № 5, МСЧ № 133. Они сейчас изолированы, круг их контактов определен.

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин объяснял, что Прикамье стало одним из 4 пилотных регионов, где выявлять коронавирусную инфекцию будут наиболее тщательно, и что это отразится на статистике по коронавирусной инфекции. Сейчас в Прикамье делают до 660 тестов ежедневно.

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9 апреля диагноз коронавирусная инфекция подтвердился сразу у 9 жителей Пермского края: это семеро женщин и двое мужчин. В их числе были три сотрудника краевой инфекционной больницы, остальные также контактировали с лицами с подтвержденными тестами.

Из больниц начали выписывать пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Так, 9 апреля были выписаны 29-летняя женщина, прилетевшая из Норвегии, и 19-летний юноша, побывавший в Англии.

А 10 апреля из краевой инфекционной больницы выписали сразу 9 человек. И число выписанных за все время увеличилось до 15 человек.

Теперь статистика по официальным данным выглядит так: в Пермском крае за все время выявлено 45 носителей новой коронавирусной инфекции, 15 из них - выздоровели, 3 - скончались, 27 находятся на лечении. Один пациент изолирован на дому, его ежедневно наблюдают врачи. Дома на карантине находятся еще 2207 жителей Прикамья. Среди них - 8 человек с подозрением на COVID-19.

Всего в специализированных медучреждениях проходят лечение 59 человек. Из них 30 - с коронавирусом и 29 с признаками ОРВИ, у последних взяты тесты на коронавирус.

В Пермском крае тесты на коронавирусную инфекцию сделали уже 10 000 человек, ежедневно забирается 660 мазков. Исследования на COVID-19 проводятся в трех лабораториях Перми: Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, лаборатории краевой инфекционной больницы и в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае.

Краевой Минздрав, 8 апреля, сообщил о том, что пришлось закрыть на карантин Краснокамскую городскую больницу.

- У одного из пациентов заподозрили наличие коронавирусной инфекции, - сообщили в министерстве.

Закрыли и районную больницу в поселке Юго-Камский: у пациентки и медработника появились симптомы респираторного вирусного заболевания.

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