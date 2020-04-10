2020-04-10T13:10:58+03:00
Коронавирус Covid-19

«Потеряла сознание прямо в вагоне». В Кирове с подозрением на коронавирус сняли с поезда пожилую пермячку

80-летняя женщина возвращалась домой после операции в Санкт-Петербурге [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Скорая помощь подъехала на железнодорожный вокзал Кирова.Скорая помощь подъехала на железнодорожный вокзал Кирова.Фото: Сергей ШИСТАРЕВ
Изменить размер текста:

Сейчас 80-летняя пермячка, которую 10 апреля сняли с поезда в Кирове, находится в инфекционной больнице в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

Пожилая женщина возвращалась в Пермь из Санкт-Петербурга. В Северной столице ей делали операцию. В пути женщина почувствовала себя плохо, а вскоре потеряла сознание прямо в вагоне. Ее пришлось снять с поезда в ближайшем населенном пункте.

В Кирове «скорая помощь» подъехала прямо к вагону, медики осмотрели пенсионерку и по всем симптомам заподозрили у нее коронавирус.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни"

00:00
00:00

- Женщину госпитализировали в инфекционную больницу Кирова, ей провели тест на коронавирус, тест-система показала подозрение на COVID-19 - сообщили в Правительстве Кировской области. – Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в больнице, она подключена к аппарату ИВЛ.

Сопровождала пожилую пермячку дочь. Медики провели ей тест на коронавирус, результат оказался отрицательным.

Что касается остальных пассажиров поезда Санкт-Петербург - Пермь, то они продолжили следование до места назначения. Сейчас Роспотребнадзор проводит работу по выявлению лиц, контактировавших с заболевшей женщиной. С ними будут проведены профилактические мероприятия и взят тест на коронавирус.

Напомним, на 10 апреля в Пермском крае зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели восемь человек, умерло трое. На домашней изоляции находятся 2 207 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Режим самоизоляции в Перми: как не заразиться при походе в магазин

Пермские врачи дают советы (Подробнее...)

«Устраивать шумные пикнички на дачах никто не позволит!» В условиях коронавируса в Прикамье обещают патрулировать коттеджные поселки и дачные кооперативы

Можно ли под видом дачников пробраться «на природу» [аудио] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я и так вижу - у вас не корона!»: Некоторым заболевшим теста на СOVID-19 приходится добиваться угрозами
«Комсомолка» попыталась разобраться, почему в России нет поголовного тестирования на коронавирус? Не хватает тестов, лабораторий? Или пока всеобщее тестирование и не нужно
Новости 24
В Прикамье с коронавирусом справились уже 15 человек
«В самолете бомба». В Перми из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет из Москвы
На новом оборудовании кардиодиспансера в Прикамье можно обследовать и оперировать до 20 пациентов в сутки
«Он поднял на меня руку». Супруга Павла Прилучного сообщила о домашнем насилии во время самоизоляции
Энергетики напоминают: за температуру в квартирах отвечают УК и ТСЖ
Житель Прикамья подделал документы, чтобы не платить алименты
В Перми начался ремонт улицы Краснополянской
В Перми отменили прививки и диспансеризацию
В Пермском крае в результате ДТП пострадал мужчина
В Пермском крае разработали электронные пропуска для выхода на работу в период самоизоляции
На трассе в Прикамье погиб мужчина
В Перми за нарушение режима самоизоляции закрыли два магазина и ломбарда
В Пермском крае выявили еще 4 новых случая коронавируса
Жители Прикамья могут сообщить о завышении цен на продукты