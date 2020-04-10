«Потеряла сознание прямо в вагоне». В Кирове с подозрением на коронавирус сняли с поезда пожилую пермячку

Сейчас 80-летняя пермячка, которую 10 апреля сняли с поезда в Кирове, находится в инфекционной больнице в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

Пожилая женщина возвращалась в Пермь из Санкт-Петербурга. В Северной столице ей делали операцию. В пути женщина почувствовала себя плохо, а вскоре потеряла сознание прямо в вагоне. Ее пришлось снять с поезда в ближайшем населенном пункте.

В Кирове «скорая помощь» подъехала прямо к вагону, медики осмотрели пенсионерку и по всем симптомам заподозрили у нее коронавирус.

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- Женщину госпитализировали в инфекционную больницу Кирова, ей провели тест на коронавирус, тест-система показала подозрение на COVID-19 - сообщили в Правительстве Кировской области. – Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в больнице, она подключена к аппарату ИВЛ.

Сопровождала пожилую пермячку дочь. Медики провели ей тест на коронавирус, результат оказался отрицательным.

Что касается остальных пассажиров поезда Санкт-Петербург - Пермь, то они продолжили следование до места назначения. Сейчас Роспотребнадзор проводит работу по выявлению лиц, контактировавших с заболевшей женщиной. С ними будут проведены профилактические мероприятия и взят тест на коронавирус.

Напомним, на 10 апреля в Пермском крае зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели восемь человек, умерло трое. На домашней изоляции находятся 2 207 человек.

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