Число заболевших коронавирусом в Перми на 10 апреля 2020 года составило 41 человек

За минувшие сутки, 9 апреля, в Пермском крае подтвердилось 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Завозных случаев больше нет, все новые пациенты контактировали с уже заболевшими.

Семь женщин и двое мужчин

Диагноз подтвердили семи женщинам и двум мужчинам. Трое из них - это сотрудники краевой инфекционной больницы, еще три человека из Чайковского. Круг всех, кто контактировал с новыми заболевшими, находится под наблюдением специалистов.

А всего с 13 марта, когда в Пермском крае был официально зарегистрирован первый заболевший, эта цифра составила 41 человек. Шесть пациентов уже выздоровели, трое умерли, на карантине дома сейчас находится 2148 человек.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни" 00:00 00:00

Эпидемиологи уверены, что эта статистика не отражает настоящей картины по заболеваемости коронавирусом. И чтобы понять, сколько людей болеют на самом деле, важно делать больше тестов на выявление болезни. Ежедневно в лабораториях Пермского края в среднем проводится 660 исследований, а всего с начала эпидемии в регионе проведено около 10 тысяч тестов.

Больницы закрываются на карантин

География распространения коронавируса становится все шире. Из-за этого даже начинают закрываться на карантин больницы.

В минувшие выходные закрылась Пермская краевая клиническая инфекционная больница на Пушкина, 96. У одного сотрудника больницы был подтвержден коронавирус, еще у пяти медработников результат предварительно положительный.

8 апреля в Краснокамской городской больнице было закрыто на карантин отделение, где проходили лечение пациенты с пневмонией. У одного пациента подозрение на коронавирус. Сейчас проверяют всех врачей и тех, кого выписали в последние две недели.

9 апреля полностью прекращен прием и выписка пациентов в ГБУЗ ПК «Пермская районная больница» в поселке Юго-Камск. Закрыты три отделения и пищеблок больницы, так как у одной из пациенток терапевтического отделения и сотрудника, контактного с персоналом из Краевой инфекционной больницы появилось подозрение на коронавирус.

Новая тест-система делает анализ за 70 минут

- Объем тестирования вырос, - отметил глава региона Дмитрий Махонин. - Сейчас лаборатории Прикамья выполняют более 600 тестов, а нужно вывести этот показатель на 1300 исследований в сутки. Возможности для этого есть – Пермский край стал пилотным регионом, где используются новые тест-системы, позволяющие проводить анализ за 70 минут. Это упрощает работу лаборантов.

Новая лаборатория откроется на базе краевой станции переливания крови и сможет делать 150 тестов в день.

На этой неделе в лаборатории Пермского края поступили 2800 дополнительных тест-систем, ожидается поставка еще 10 тысяч тестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Устраивать шумные пикнички на дачах никто не позволит!» В условиях коронавируса в Прикамье обещают патрулировать коттеджные поселки и дачные кооперативы

Можно ли под видом дачников пробраться «на природу» [аудио] (Подробнее...)

Пермские роботы начали борьбу с коронавирусом

Они дезинфицируют улицы Перми (Подробнее...)