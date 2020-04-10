Коронавирус в Перми, последние новости на 10 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Глава Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что Прикамье стало одним из 4 пилотных регионов, где выявлять коронавирус будут наиболее тщательно, что должно отразиться и на статистике по коронавирусу.

9 апреля диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 9 жителей Пермского края. Из них семеро женщины, двое - мужчины. Все контактировали с заболевшими. В числе этих девяти человек были три сотрудника краевой инфекционной больницы.

В то же время 9 апреля были выписаны двое пациентов 29-летняя женщина, прилетевшая из Норвегии, и 19-летний юноша, побывавший в Англии.

Таким образом, в Пермском крае за все время было выявлено 41 заболевший новой коронавирусной инфекцией, 8 из них - выздоровели, 3 - скончались, 29 находятся на лечении. Один пациент изолирован на дому, и его ежедневно наблюдают врачи. Дома на карантине находятся еще 2207 жителей Прикамья. Среди них - 8 чеовек с подозрением на COVID-19.

Всего в специализированных медучреждениях проходят лечение 59 человек. Из них 30 - с коронавирусом и 29 с признаками ОРВИ, у последних взяты тесты на коронавирус.

Утром, 8 апреля, умер 69-ти летний пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция и тяжелым сопутствующими заболеваниями - сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

В Пермском крае тесты на коронавирусную инфекцию сделали уже 10 000 человек. С первого заболевшего в Пермском крае проведено около 10 тысяч исследований на коронавирус. Исследования на COVID-19 проводятся в трех лабораториях Перми: Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, лаборатории краевой инфекционной больницы и в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае.

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Краевой Минздрав, 8 апреля, сообщил о том, что пришлось закрыть на карантин Краснокамскую городскую больницу.

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- Это связано с подозрением на наличие у одного из пациентов коронавирусной инфекции, - сообщили в ведомстве. - У одного пациента этого отделения - предварительно положительный результат, сейчас ждем окончательного результата из Москвы.

Закрыли районную больницу и в поселке Юго-Камский. У одной пациентки, а также у сотрудника, который контактировал с персоналом из Краевой инфекционной больницы, появились симптомы вируса. Всех медиков проверили на наличие коронавирусной инфекции. Предварительные результаты отрицательные.

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