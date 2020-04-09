В Перми раньше срока начали капитально ремонтировать улицы

Пермяки оказались дисциплинированными гражданами: в связи с введением временного режима полной самоизоляции на улицах города стало гораздо меньше машин. Нет худа без добра: это позволило начать раньше запланированных сроков капитальные ремонты городских улиц. Капремонты на трех объектах начнутся уже на этой неделе.

Так, например, на улице Крупской и площади Дружбы обновят проезжую часть, появятся новые трамвайные пути и тротуары. На улице Светлогорской отремонтируют путепровод, построенный еще в 60-е годы прошлого века. На улице Краснополянской обустроят надежную ливневую канализацию, полностью заменят дорожное покрытие и высадят новые деревья.

Ремонты рассчитаны не на один месяц, поэтому горожанам заранее рассказали, как будет меняться движение транспорта во время ремонтных работ. Ознакомиться с изменениями можно на сайте администрации Перми gorodperm.ru.

Улица Крупской и площадь Дружбы

Работы на этом объекте стартуют 11 апреля.

- Ремонт площади Дружбы – это первый этап масштабного капитального ремонта улицы Крупской от площади Дружбы до улицы Старцева, - отметили в городской администрации Перми. - Завершить работы намечено в октябре 2021 года. Предстоящий ремонт улицы Крупской – это логическое продолжение поэтапного обновления значимой для Мотовилихи развязки улиц Крупской и Уральской.

Действительно, в прошлом году был капитально отремонтирован участок улицы Крупской от улицы Уральской до улицы Лебедева. Здесь обновили трамвайные пути, проезжую часть, на которой появились островки безопасности и ограждения, облагородили тротуары и газоны. А еще раньше преобразилась Северная дамба.

Сейчас в рамках капитального ремонта улицы Крупской и площади Дружбы переустроят трамвайные пути и контактную сеть. Проезжую часть «оденут» в новую дорожную одежду. Здесь появятся велодорожка и новое освещение. По улице проложат новый водопровод и канализацию. В ходе ремонта не забудут обустроить тротуары и газоны.

Изменение движения транспорта: с 11 апреля до 27 июля будет ограничено движение автотранспорта по четной стороне улицы Крупской - на участке от улицы Лебедева до площади Дружбы. Движение трамваев на этом участке будет приостановлено. С 11 апреля по 25 августа трамвайный маршрут №7 «станция «Пермь-2» – ОАО «ВРЗ» будет следовать по маршруту «станция «Пермь-2» – микрорайон Висим». С 28 июля по 25 октября будет ограничено движение автомобильного транспорта по нечетной стороне улицы Крупской.

Путепровод на Светлогорской

Также на две недели раньше, 11 апреля, начнут ремонтировать путепровод на улице Светлогорской. Соответственно, и закончить ремонт должны уже к 30 августа.

Путепровод был построен еще в 1969 году по прежним стандартам. Полосы безопасности тогда, например, не предусматривались. В ходе обследования выяснилось, что объект попросту «устал» от времени. Обветшали лестницы, по которым поднимались горожане. Кроме того, решено было увеличить его грузоподъемность.

- Строительные работы на этом объекте будет выполнять АО «Уралмостострой» Мостоотряд №123, - рассказали в городской администрации. – Будут отремонтированы пролеты моста и его опоры, обустроены въезды на него. По обеим сторонам путепровода появятся тротуары с двухполосным движением для пешеходов. По левой стороне от тротуара обустроят спуск по откосу насыпи, а взамен двух старых разрушенных лестниц установят две новых.

Изменение движения транспорта: с 11 апреля до 10 июня для ремонта путепровода закроют правую половину путепровода, затем с 11 июня по 30 августа – левую. Движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении.

Улица Краснополянская

Уже в пятницу, 10 апреля, официально стартовал капитальный ремонт улицы Кранополянская. Проект рассчитан на два года, до октября 2021-го, но основной объем ремонтных работ будет выполнен в этом году.

- В Свердловском районе колоссальное количество замечаний было по улице Краснополянской. В этом году мы заходим в капитальный ремонт улицы. Работы рассчитаны на 2 года, но основной их объём будет выполнен в 2020 году. Улица Краснополянская примет совершенно другой вид, – заявлял ранее глава Перми Дмитрий Самойлов.

Здесь появится новая надежная ливневая канализация, на улице больше не будет скапливаться дождевая или талая вода. Ливневку полностью заменят от улицы Уденской до разворотного кольца на улице Загарьинской. Появятся новое дорожное полотно, под которым будут проложены обновленные коммуникации, обновятся и тротуары. Старые аварийные деревья в ходе ремонта уберут, а взамен высадят более 300 разнолистных лип.

Изменение движения транспорта: с 10 апреля до 1 июня для строительства ливневой канализации будут поэтапно закрывать движение на прилегающих улицах Полазненской, Нейвинской и Бригадирской. Затем начнется ремонт самой улицы Краснополянской - от улицы Уденской до улицы Загарьинской, движение также будут закрывать поэтапно.