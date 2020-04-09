На улицы Перми постепенно возвращаются отмененные из-за коронавируса автобусы и трамваи

Как известно, в связи с введением режима самоизоляции на городских улицах стало гораздо меньше автобусов и трамваев. Часть маршрутов перевели на «воскресное» расписание, а некоторые и вовсе отменили.

Но одно за другим возобновляют работу крупные предприятия. Кроме того, в пермскую мэрию поступают просьбы от групп граждан. И в расписание работы общественного транспорта вносят коррективы.

Так, в обычном будничном режиме будет работать трамвайный маршрут №8 «АО «Инкар» – микрорайон Висим». Как и раньше, на нем будут курсировать 11 трамваев.

Вновь на линию вернулись автобусы маршрутов №63 «микрорайон Крохалева – площадь Восстания» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка». Правда, пока их будет бегать только 7 и 5, соответственно.

С 11 до 15 увеличили количество автобусов на маршруте №36 «улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1».

По два автобуса будут выпускать на закрытые ранее маршруты №52 «микрорайон Парковый – микрорайон Хмели» и №4т «микрорайон Липовая гора – микрорайон Крохалева».

Стали чаще ходить автобусы из центра города в сторону Закамска - с 8 апреля на маршрутах №20 «микрорайон Новый Крым – ДДК им. Кирова – Центральный рынок», №60 «ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь» и №64 «ДДК им. Кирова – станция «Пермь-2» по утрам сокращены интервалы движения между автобусами.

Частично возобновил работу автобусный маршрут №40 «станция «Пермь-2» – микрорайон Нагорный – Автопарк». Как объяснили в горадминистрации, отправление автобуса в 7.46 от станции «Пермь-2» синхронизировано с прибытием электропоездов.

Для сотрудников завода «ПНОС» и ТЭЦ-9 вернули расписание буднего дня движение трамваев на маршруте №2 «станция Осенцы – Стахановская», по просьбам работникорв Краевого перинатального центра были организованы два отправления автобуса №33.

Посмотреть обновленное расписание движения общественного транспорта можно на сайте МКУ «Гортранс», вкладка «Online расписание».