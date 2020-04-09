Режим всеобщей самоизоляции в Перми: как правильно питаться в это время

Самоизоляция сильно повлияла на привычную жизнь людей. Особенно трудно в такой момент поддерживать здоровый образ жизни, так как нет возможности гулять, дышать свежим воздухом, регулярно заниматься спортом. Но появилась возможность задуматься о своем питании. Каковы основные принципы здорового питания в период самоизоляции – об этом рассказали врачи пермского Центра медицинской профилактики.

Соблюдать режим питания

Установите для себя четкий режим приема пищи: завтрак, обед и ужин, организуйте два небольших перекуса. Порции должны быть небольшие, ни в коем случае не переедайте, тем более не наедайтесь на ночь.

Планировать использование продуктов

Используйте в первую очередь свежие и скоропортящиеся продукты (фрукты, овощи и нежирные молочные продукты). Хорошим вариантом питания являются замороженные фрукты и овощи – они долго не портятся и часто схожи по своему питательному составу со свежими продуктами.

Готовить дома

В повседневной жизни многим из нас часто не хватает времени готовить. Когда приходится проводить дома больше времени, отдавайте предпочтение домашней кухне. В интернете можно найти множество рецептов вкусных и полезных блюд. А от фаст-фуда лучше отказаться.

Ограничить потребление соли

Сведите к минимуму потребление копченостей, колбас, сосисок и жирных сортов сыра, поскольку эти продукты калорийны и содержат много соли. Избыток соли вызывает жажду, а вода задерживается в организме и провоцирует отеки. Также не используйте большое количество соли при приготовлении пищи, лучше всего добавлять вместо нее различные приправы.

Ограничить потребление сахара

Если очень хочется сладкого, вместо конфет и пирожных съешьте немного сухофруктов или пастилы. Также альтернативой сладостям может стать мед.

Ограничить потребление жиров

Для этого выбирайте способы приготовления с использованием минимального количества или без использования подсолнечного масла. Лучше готовить еду на пару, использовать гриль или тушить, но не жарить. Чтобы ограничить потребление жиров, обрезайте излишки сала с мяса и птицы и выбирайте мясо, очищенное от кожи.

Потреблять большое количество клетчатки

Клетчатка полезна для пищеварительной системы и надолго оставляет ощущение сытости, что помогает избежать переедания. Старайтесь включать в рацион овощи, фрукты, бобовые.

Не забывать употреблять достаточное количество жидкости

Важно, чтобы в организм поступало достаточное количество жидкости. В день необходимо употреблять от 1,5 до 2 литров воды. Старайтесь не пить в больших количествах крепкий кофе, крепкий чай и особенно содержащие кофеин прохладительные или энергетические напитки. Это может привести к обезвоживанию и отрицательно повлиять на сон.

Избегать употребления алкоголя

Алкоголь не является необходимой составляющей рациона и не сочетается со здоровым образом жизни, так что лучше исключить его из списка продуктов.

Материал вышел при поддержке ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики».